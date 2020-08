Josu Etxeberria: “Tengo nivel para ser profesional”

Actualizada 08/08/2020 a las 06:00

Hay ciclistas que parecen predestinados al profesionalismo desde siempre. Quizá sea el caso de Josu Etxeberria Azpilikieta, un chaval de Iturmendi, de la añada de 2000, que desde los seis años lleva dando pedales y lo ha apostado todo por ser ciclista. Etxeberria se llevó de forma brillante hace unas semanas la Vuelta a Zamora. Ha estado con la selección española... y será stagiare (probador) con el Caja Rural profesional.



¿Cuándo le dijeron que iba a probar con profesionales?

Hace más de un mes, pero la noticia se ha conocido ahora.



¿Le sorprendió?

Me quedé muy contento, porque es algo que llevo persiguiendo tiempo, y por fin llega la oportunidad. Creo que estoy en mi mejor momento.



Le dijeron que era stagiare antes de ganar la Vuelta a Zamora.

Sí, un par de semanas antes. Aquello fue como una motivación más, y ganando la Vuelta a Zamora, pues mejor todavía.



¿Qué le han pedido en el primer equipo?

De momento no se ha concretado por el tema de la covid. De momento yo estoy centrado en hacer muy bien lo que hay de amateur. Quiero hacer unos muy buenos campeonatos de España y luego el Giro de Italia sub 23.



¿Dónde le apetecería probar?

No lo sé, porque tampoco sé qué carreras tienen. Tengo claro que una World Tour, no. Hay que ir poco a poco.



¿Es una incorporación solo para lo que queda de verano o ya algo definitivo para profesionales?

De momento solo miro al verano. Luego no sé lo que pasará si seguiré en profesionales o no. Ya se verá. Claro que a mí me gustaría, y creo que tengo nivel para ser profesional, me gustaría pasar cuanto antes.



¿Cómo está siendo la temporada 2020 en amateurs, tan rara como en el resto de categorías?

Es un año muy raro, porque hemos entrenado mucho en casa, mucho después del confinamiento y tampoco hemos podido desconectar mucho de la bici. Ha sido muy raro todo. Yo espero que esto del coronavirus termine pronto y que no nos metan otra vez en casa porque psicológicamente puede resultar muy duro.



¿Qué hizo cuando el 15 de marzo echaron el cerrojazo a cualquier competición?

Mi mayor objetivo esta temporada al margen de una carrera en concreto era mejorar al máximo. En este tiempo me he centrado en mejorar, he visto todo esto más como una oportunidad. Sabía que si entrenaba mejor que mis rivales, luego eso se iba a notar en la carretera. Y así ha sido.



¿Cómo ha sido su confinamiento?

Lo que he hecho es trasladar los entrenamientos de carretera al rodillo. Igual no en número de horas, pero sí las intensidades y los ritmos. No he hecho burradas, he hecho tres horas como máximo.



¿Se ha comido mucho la cabeza?

Más que comerme la cabeza lo que he tenido son dudas. Te guías en los entrenamientos por el potenciómetro, pero no sabes cómo vas.



¿Y el resto del día?

He aprovechado para leer mucho, y hacer otras cosas que de normal no me daba la vida. Ahora mismo no estoy estudiando, he apostado todo por el ciclismo, porque quiero ser ciclista. Si quiero ser mejor que los profesionales o si quiero tener nivel, me tengo que dedicar a esto al cien por cien.



¿Qué pasó cuando volvió?

Las cosas no me han podido salir mejor, tuve suerte que pude rematar bien en Zamora. Yo suelo coger nivel conforme corro carreras, pero desde la primera ya me he visto bien.



¿Qué le gustaría hacer en lo que queda de temporada amateur?

Creo que puedo hacer unos buenos campeonatos de España, y si se hace me gustaría hacerlo bien en el Giro sub 23. Si luego puedo correr con profesionales, mejor. Y ya miraré al año que viene, a seguir mejorando.



Ha estado con la selección española, ¿mira al Mundial?

Creo que va a estar complicado que se celebre, como el Tour del Porvenir que se ha suspendido.



¿Qué tiene Caja Rural como equipo y en qué es diferente respecto a otros sitios?

Yo estoy muy contento con el equipo, y cómo me han tratado desde que era un crío. Siempre me han dado todo lo que he necesitado, me han sabido cuidar. A mí me gustaría poder recompensarles o responder a lo bien que me han cuidado en estos años consiguiendo algo bonito para el equipo. Creo que sería algo bonito para los dos.



Usted siempre ha sido del Caja.

Es que es el equipo de casa, la bajera del Caja está muy cerca de casa, mi padre siempre ha tenido muy buena relación con ellos. Nos conocemos de toda la vida, y desde alevines han estado pendientes de mí.



Su sueño es ser ciclista.

Desde los seis años. Hubo un tiempo en el que jugué a pelota, fútbol y hacía bici a la vez, pero hubo un momento en el que me tuve que decidir por algo y elegí el ciclismo, yo lo que quiero ser es ciclista.

TELEGRÁFICO



Su cuna ciclista es...

Empecé a correr en el Club Ciclista Burunda hasta cadetes. Luego me pasé al Irabia Intersport, el Aralar, y de ahí he pasado al Caja Rural-RGA.

Usted es bueno...

Creo que soy un ciclista completo, todoterreno. Me defiendo bien en el llano y en la montaña, no soy super-super pero me defiendo muy bien en todo.

Usted es mejorable...

En el esprint, creo que es mi punto débil. Me cuesta, soy un poco diésel.

¿De qué está orgulloso?

He ganado cosas en todas las categorías, pero valoro mucho que el año pasado estuviera en aficionados en el top 10 de muchas carreras durante todo el año.

¿A quién admira?

De siempre a Alberto Contador, porque es un ciclista muy valiente, tiene muy buena cabeza y es un ciclista que siempre ha jugado a ganar.

¿Y navarros?

No le vi correr, pero a Miguel Induráin por lo que ha sido y por cómo es.