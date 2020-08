Bernal manda en Occitania y en el equipo INEOS

Actualizada 04/08/2020 a las 06:00

El colombiano Egan Bernal, último ganador del Tour, demostró ayer quién manda en la Ruta de Occitania y en el equipo INEOS. El último ganador del Tour se impuso con autoridad en una etapa pirenaica tipo Tour, 163 kilómetros con los altos de Bales, Peyresourde y la meta en Beyrede en el menú. Bernal ha dejado sentenciada la carrera a falta de una etapa para su conclusión.



El Team INEOS hizo ayer un ensayo de cara al Tour de Francia en la Ruta de Occitania. El conjunto británico dejó hacer a una fuga de ocho corredores, entre ellos el Euskaltel Bou, en los dos primeros puertos, pero después le puso la carrera en bandeja al colombiano. Fue Castroviejo quien puso el ritmo en la primera parte de Beyrede. Después llegó la selección de Froome, que dejó el grupo muy reducido. Geoghegan fue el encargado de marcar el ritmo en un tramo del 17% y fue Sivakov quien lanzó a Bernal en el último kilómetro para que rematara en la cima. Lo hizo con 10 segundos sobre Sivakov, 17 sobre Vlasov (Astana) y 31 sobre Mollema. A partir de ahí las diferencias fueron superiores al minuto.



Froome llegó en el puesto 34 a más de 5 minutos.



La Ruta de Occitania acaba hoy con una etapa de 195 kilómetro s y dos puertos de tercera.



CLASIFICACIÓN

Etapa

1. Egan Bernal (INEOS) 4h36:44

2. Pavel Sivakov (INEOS) a 10

3. Alexander Vlasov (Astana) a 17

4. Thibaout Pinot (FDJ) a 31

5. Bauke Mollema (Trek) a 1:05

...

21. J. Amézqueta (Caja Rural) a 2:42

34. Chris Froome (INEOS) a 5:11

109. Ibai Azurmendi (Euskaltel) a 34:23

112. Sergio Araiz (Kern) m.t.

Araiz peleó por meterse en la fuga de la jornada



El equipo navarro Kern Pharma volvió a intentar tener presencia en la etapa reina del Tour de Occitanie. Después de no meter a nadie en el grupo de ocho corredores que se hizo de salida, probó suerte con el estellés Sergio Araiz, que llegó a estar a una decena de segundos.



“Se ha hecho la fuga y no hemos podido meternos. Les he intentado coger, los he legado a tener a una decena de segundos. Pero era una fuga de mucho nivel, e INEOS ha puesto un ritmo muy fuerte y no quería dejar escapadas”, comentaba ayer el ciclista navarro del Kern Pharma. “Estoy contento, por lo menos lo he intentado y me he encontrado bien”.



Araiz fue cazado por el pelotón antes del segundo puerto, luego se tomó las cosas con más tranquilidad. Llegó en el grupo grande, a más de media hora de Bernal.



AMEZQUETA, MUY BIEN



La otra buena noticia para el ciclismo navarro fue el buen rendimiento de Julen Amézqueta (Caja Rural) en la primera etapa de montaña tras su reaparición. Entró el 21º, por delante de Froome, a 2:42 de Bernal.