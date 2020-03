La Vuelta al País Vasco se aplaza "a la espera de nueva fecha"

Actualizada 16/03/2020 a las 18:14

La edición de este año de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia 2020, que debía disputarse del 6 al 11 de abril, también se aplaza como consecuencia de "la situación de emergencia sanitaria decretada" con motivo de la expansión del coronavirus COVID-19, según informó este lunes la organización.



"Siguiendo las directrices de las autoridades del País Vasco, la Itzulia Basque Country 2020 no se podrá celebrar en las fechas previstas, del 6 al 11 de abril. La organización seguirá las medidas decretadas por el Gobierno Vasco para la prevención del Covid-19. La carrera queda aplazada hasta nueva fecha", explican los organizadores en un comunicado.



Como "las medidas de prevención y contención del Covid-19 impiden celebrar la Itzulia en las fechas previstas", la organización de la carrera vasca por etapas, una de las del calendario UCI WorldTour y de las más prestigiosos entre las pruebas de una semana, "ha contactado con la UCI (Unión Ciclista Internacional) con el objetivo de mover la carrera en el calendario".



El director de la carrera, Julián Eraso, lamenta que la prueba no pueda disputarse después de que "la organización de la Itzulia Basque Country haya hecho lo imposible para poder mantenerla".



"Presentamos a las autoridades competentes el protocolo sanitario anti-coronavirus que estaba previsto aplicar. Se trataba de medidas muy estrictas, con controles de temperatura en los accesos a la organización y a los ciclistas, zonas cerradas en salida y meta, desinfección de todas la zonas y soportes", desveló.



"Sin embargo -lamentó-, dada la situación tan grave que vivimos y vistos los últimos acontecimientos creemos que lo más responsable es posponer la prueba para mantener la seguridad de todos los integrantes de la carrera, los aficionados y la sociedad en general. Seguridad y responsabilidad, ante todo."



Desde la organización se quiere "agradecer a todos los ayuntamientos metas y/o salidas de esta edición, patrocinadores, instituciones, equipos, asesores médicos, prensa, aficionados, etc., la compresión de esta dura noticia".



"Es tiempo de responsabilidad", subraya el director de una Itzulia que queda ahora "a la espera de que la UCI se pronuncie con una nueva fecha para 2020".



Mientras, la organización puede "adelantar que la edición de 2021 se celebrará del 5 al 10 de abril". "Una edición llena de espectáculo, grandes ciclistas y que contará, como siempre, con la mejor afición del mundo", añade.

