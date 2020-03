El Movistar Team afronta "con mentalidad global" el aislamiento por el coronavirus

Actualizada 16/03/2020 a las 17:15

"Hay que levantar el pie, pero no parar", es el lema del Movistar, equipo que aplica a rajatabla el decreto del Gobierno de España para "quedarse en casa" y luchar contra la pandemia del coronavirus.



"Veo bien, y lógico las restricciones aplicadas por el Gobierno para circulación por las carreteras. Hay que levantar el pie, pero eso no significa parar. Hay que buscar soluciones alternativas para dar estímulo al físico y a la cabeza", explica Pablo Lastras, director del Movistar Team.



Para Lastras, el plan busca ante todo "la motivación, buscando la calma y sin perder los nervios". "Ante todo hay que mantener la calma, queda mucha temporada y ahora debemos pensar en plan global. Tenemos en el equipo mucha comunicación entre todos. Cada director tiene asignado un grupo de corredores para hacer un seguimiento de todos, y los martes nos reunimos por skype y hablamos entre todos".



En esta planificación atípica para un profesional que no puede entrenarse en la carretera, la preparación casera se basa en "una o dos horas diarias de rodillo para mantener la intensidad y ejercicios en el gimnasio para ejercitar la fuerza".



"El único problema es que la resistencia solo se desarrolla en la carretera", lamenta Lastras.



De momento es un parche ante la circunstancia de una pandemia que también está azotando con fuerza al deporte español, paralizado en el combate contra el virus.



"La temporada queda en el aire, no sabemos qué pasará, pero está claro que el curso se alargará, y en vez de terminar en noviembre, como habitualmente lo hará un mes más tarde", explica Lastras.



A pesar del problema, Lastras se muestra optimista y subraya la necesidad de acoplarse al interés general.



"Será una temporada de transición, pero hemos pasado más crisis en el ciclismo y hemos sobrevivido. Ahora tiene que prevalecer el interés social, interesa el ser humano y todos debemos arrimar el hombro".

