El Movistar Team presenta sus equipos para 2020 "con ilusión y objetivos sin límite"

Actualizada 19/12/2019 a las 12:44

El Movistar Team presentó este jueves sus equipos masculino y femenino para la próxima temporada 2020, un año en el que cumplirá diez años con su denominación y el patrocinio de Telefónica y que afronta "con ilusión y objetivos sin límite", pese a haber perdido ciclistas importantes.



La formación masculina contará con 28 ciclistas, con 14 fichajes para la temporada 2020, entre ellos el del español Enric Mas, llamado a ser uno de los jefe de filas junto al veterano Alejandro Valverde y a Marc Soler, tras la marcha del colombiano Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz y el español Mikel Landa.



Por su parte, la escuadra femenina tendrá en sus filas a once ciclistas, con la noruega Katrine Aalerud, la serbia Jelena Eric y la italiana Barbara Guarischi como las novedades para la temporada donde disputará el World Tour femenino.



El manager general del equipo, Eusebio Unzué, recalcó el optimismo para este nuevo año. "Será otra gran temporada. Tenemos motivos para la ilusión y para poner objetivos sin límites", señaló durante la presentación celebrada en la sede de Telefónica.



"Es posible que echemos a alguno en falta, pero estamos ilusionados ante una gran temporada y con la idea de verles crecer y que Marc (Soler) y Enric (Mas) aprendan un poco a ser líderes en solitario", añadió el navarro, que no se olvidó de Alejandro Valverde, sobre el que "recaerá la responsabilidad en muchos de los grandes objetivos".



Unzué celebró seguir contando con el apoyo de Telefónica, que les permitió "poder seguir en el ciclismo en 2011 y en una época tan difícil". "Tuvimos la fortuna de aterrizar en esta compañía y de poder vivir la continuidad y luego el crecimiento del equipo. Hemos tenido la tranquilidad y orgullo de pasear esta gigante 'M', que era el primer objetivo que nos marcaron y para la que teníamos que estar a su gran altura", subrayó.



El manager general, que no se olvidó de dar las gracias a los que no estaban en el equipo, sobre todo a Nairo Quintana "por lo que ha significado" para Colombia, afirmó que el apoyo de la marca les ha permitido conseguir "esa explosión del ciclismo latinoamericano y colombiano".



Por su parte, Alejandro Valverde reconoció que ha vivido "ocho años muy bonitos e intensos" con el Movistar Team, en especial cuando se proclamó campeón del mundo, y que el 2020 será un "año de muchos cambios". "Se han ido corredores muy buenos y han venido otros muy buenos. Intentaremos enseñarles lo máximo posible y yo hacer lo mejor que sé: dar pedales, cuidarme y hacer disfrutar", aseguró el murciano, que lo dará todo por conseguir "una medalla olímpica, que es algo muy difícil".



Además, Marc Soler indicó que espera en el 2020 "ir poco a poco con victorias" y que ve "complicado" llegar al "nivel" de Valverde, mientras que por parte del equipo femenino habló Lourdes Oyarbide, campeona de España, que mostró la satisfacción por disfrutar de un tercer año en el equipo y por estar en el World Tour, lo que les permitirá estar "en las mejores carreras de la temporada". "Ha habido muchos cambios, pero es para mejor, para aprender unas de otras y para seguir trabajando", agregó.



ÁLVAREZ PALLETE: "EN TELEFÓNICA ELEGIMOS MUY BIEN DONDE EXPONERNOS"



José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, reconoció que cumplir diez años era "buen momento para hacer balance, que no puede ser mejor". "En Telefónica elegimos muy bien donde exponer nuestra marca. Los números dan y además representa nuestros valores", señaló, confesando que están "especialmente contentos" con la puesta en marcha del equipo femenino.



El dirigente recordó "las 300 victorias, tres 'grandes', ser cuatro años el mejor equipo del mundo o estar todos los años en podio de alguna de las grandes". "Pero lo más importante es que llevan lo más sagrado para nosotros, nuestra marca, y la ilusión que eso genera en nuestra gente", comentó.



También acudió a la presentación la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, que resaltó que Telefónica no ha estado con el deporte "sólo los últimos años porque se ha identificado con los valores del deporte desde que empezó el ADO". "Es una empresa comprometida y que hace más grande al deporte español", apuntó, indicando que los ciclistas "se siente respaldados con esa 'M' para dar mucho más rendimiento".



MOVISTAR TEAM MASCULINO



Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Jorge Arcas, Edu Prades, Carlos Betancur (COL), Juan Diego Alba (COL), Héctor Carretero, Dario Cataldo (ITA), Íñigo Elosegui, Gabriel Cullaigh (GBR), Sebastián Mora, Albert Torres, Juri Hollmann (ALE), Johan Jacobs (SUI), Matteo Jorgensen (USA), Lluis Mas, Nelson Oliveira (POR), Mathias Norsgaard (DIN), Antonio Pedrero, Juergen Roelandts (BEL), Einer Rubio (COL), Sergio Samitier, Eduardo Sepúlveda (ARG), Carlos Verona y Davide Villella (ITA).



MOVISTAR TEAM FEMENINO



Lourdes Oyarbide, Sheyla Gutiérrez, Katrine Aalerud (NOR), Aude Biannic (FRA), Jelena Eric (SRB), Alicia González, Eider Merino, Bárbara Guarischi, Paula Patiño (COL), Gloria Rodríguez y Alba Teruel.

