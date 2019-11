Carmelo Urbano cierra la plantilla profesional de Caja Rural-Seguros RGA

Actualizada 14/11/2019 a las 18:09

Veintiún corredores formarán parte del conjunto profesional de Caja Rural-Seguros RGA durante la próxima temporada tras la incorporación de Carmelo Urbano (Málaga, 1997), actual campeón de España sub 23 y cuarto corredor que promociona desde el filial del club navarro.



El andaluz ha cuajado una excelente temporada, con seis triunfos, entre los que destacan la general de la Vuelta al Bidasoa y el maillot rojigualdo sub 23, informa el Caja Rural en un comunicado.



Cuenta además con otros quince puestos de honor en todo tipo de carreras. Su regularidad le valió la convocatoria con la selección española para disputar el pasado Mundial de Yorkshire.



Tanto Urbano como el resto de sus compañeros comenzarán a preparar la temporada en la primera concentración del equipo, del 18 al 22 de noviembre en Pamplona, para trazar las líneas maestras de lo que será el calendario del próximo año.



El corredor ha afirmado que "es una alegría inmensa poder formar parte del equipo profesional, un sueño que siempre he perseguido. El año pasado se me presentó la oportunidad de correr en el equipo filial y gracias a ellos he podido dar este salto".



"Es el equipo donde quiero crecer y del que formar parte. No a todo el mundo se le ofrecen este tipo de oportunidades y pienso aprovecharla al máximo", ha declarado.



Para 2020, ha dicho, su principal objetivo será "seguir formándome y crecer en el pelotón. Espero aportar juventud al equipo y transmitir a los veteranos esas ganas de aprender y no darse por vencido en carrera".

Selección DN+