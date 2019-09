Igor Arrieta: "Hacer un buen Mundial sería terminar con los de adelante"

26/09/2019 a las 06:00

No habrá muchos corredores que hayan vivido en un ambiente tan ciclista como Igor Arrieta Lizarraga. Es hijo de José Luis Arrieta, ex corredor del Banesto y Ag2r, hoy director del Movistar; y sobrino de Ángel y Ion Arrieta, dos muy buenos amateurs navarros. Arrieta (Uharte Arakil, 2002) ama el ciclismo, la bici, se nota al hablar con él. Debuta en el Mundial, pero no con la selección.

Sí, este año he corrido todo lo que ha corrido la selección por ahí. Estuve en el Mundial de

Etiquetas Luis Guinea

Selección DN+