Miguel Induráin: "Valverde siempre disputa, tiene opciones de podio"

Miguel Induráin, quíntuple ganador del Tour de Francia, aseguró que Alejandro Valverde, de 39 años, "tiene opciones de podio" en la presente edición de la Vuelta a España, ya que es un ciclista que siempre disputa en cada carrera.



Induráin, presente en Pau para recibir junto a otros ganadores españoles del Tour de Francia como Pedro Delgado y Óscar Pereiro el homenaje de la ciudad de Pau en el Museo al aire libre "El Tour de los Gigantes", no descarta al campeón del mundo para el podio de Madrid.



"Valverde siempre disputa y ahora no dejará de hacerlo, es lo que sabe hacer. Estamos a final de temporada, que se hace larga y los que llegan al podio son los que aguantan", opinó.



El campeón navarro, quien junto a Delgado y Pereiro descubrieron sus respectivos "totem" conmemorativos de sus triunfos en el Tour, no ve obstáculo en la edad de Valverde para que siga logrando resultados.



"Es su forma de afrontar su pasión, que es la bici. No es el de los mejores años, ha perdido algo de "punch", pero con experiencia y su saber estar siempre está delante. Ha hecho el Tour y la ultima semana le pesará, pero tiene opciones de podio".



Para Induráin, la crono de Pau posicionará a cada candidato y los escaladores pasará a primer plano en las etapas de montaña.



"Después de la crono queda mucho terreno. En Asturias y Madrid hay llegadas en alto. La igualdad se irá rompiendo a partir de ahora", adelantó.



Pedro Delgado, ganador del Tour 1988, comentó en el acto celebrado en el museo de Pau que la roja se la van a disputar los cinco primeros de la general, aunque ve como máximo favorito a Primoz Roglic.



Por su parte, Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, destacó la igualdad que hay en la general y considera que Valverde, Roglic, Quintana y 'Supermán' López, junto a Pogacar, son "los elegidos para decidir una Vuelta que siempre se resuelve por segundos".



El exciclista gallego espera que el coliderato de Movistar entre Valverde y Quintana "no lo estropeen por luchar entre ellos".



El Museo "Tour des Geants" está dedicado al Tour de Francia y sus seguidores y está abierto al público en el centro de Pau, a los pies del Bulevar de los Pirineos. Las 109 placas dedicadas a los ganadores se inauguraron el pasado 13 de julio de 2019, día de descanso del Tour, en presencia de campeones como Bernard Hinault, Bernard Thevenet, Greg Lemond, Stephen Roche y algunos portadores del maillot amarillo, prenda que este año ha cumplido 100 años.

