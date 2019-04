Landa: "Con el tiempo que he perdido ahora tendré más libertad"

Actualizada 09/04/2019 a las 18:24

El alavés Mikel Landa (Movistar), en principio uno de los favoritos de la Itzulia, se mostró resignado a luchar por ganar una etapa de esta Vuelta al País Vasco tras haber perdido 1.02 minutos en las dos primeras jornadas.

"Me he encontrado mal, sabíamos que iba a ser una etapa nerviosa, he perdido mas tiempo del esperado en este comienzo de Itzulia pero aún quedan dos jornadas claves en Eibar y Arrate para intentarlo. Con el tiempo perdido tendré más libertad", dijo en meta el de Murgia.

Desde la vigésima posición, a 1.02 minutos del líder, el alemán Maximilian Schachmann, el líder del Movistar se aleja de la lucha por el maillot amarillo, pero espera no pasar inadvertido en las dos últimas etapas.

Ganador de dos etapas en la Itzulia, Landa llegará este miércoles a su tierra con la meta de Estíbaliz (Álava), aunque sus aspiraciones se van a centrar en la fase final de la carrera. "Ya sé lo que es ganar aquí, pero mañana no creo que sea el día de repetir".

Te puede interesar

Selección DN+