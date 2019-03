27/03/2019 a las 06:00

Después de las carreras de las escuelas de ciclismo, jamás había visto nada tan justo y que depare tan pocas sorpresas como el entrenamiento con potenciómetro. Creedme. Estuve dieciséis años seguidos de entrenador en esa categoría, con aquella cantinela del eterno José Javier Garayoa, Boliche: “Corredor doblado, corredor retirado”. Además, llevo tres con el potenciómetro a vueltas. Sé de lo que hablo.

En el trabajo que hacemos para mejorar un resultado, cualquiera, no hay más secreto que forzar y forzar la máquina, nuestro cuerpo. En este apartado, los métodos de “tortura” han mejorado hasta aprovechar cada minuto de un entrenamiento. Si antes mirábamos la velocidad media como resultado final del trabajo realizado, ahora ese dato ya no vale para nada; ni siquiera la pulsación en el momento o el pulso medio del entrenamiento. Estos datos dependen de factores externos como la fatiga que tengamos ese día, el tipo de recorrido elegido o la intensidad del viento.

Ahora lo que manda es la potencia, que viene a ser la fuerza que estás empleando. Además, devuelve el dato con una media cada tres segundos. Se consigue una gran precisión. Consiste en aprovechar todo el tiempo del entrenamiento, ya que no permite relajarse dependiendo del terreno que se elija. La potencia es igual en llano, hacia arriba o en bajadas.

Con ese dato de umbral de potencia, el FTP, se disponen las series y repeticiones en una planificación, que ayuda a mejorar, cada uno en su nivel y con un objetivo. En cualquier carrera, el FTP es un parámetro de medida de esfuerzo, de control, como se medía el pulso, la velocidad o, cuando no existía nada de esto, el desarrollo. Indicadores, pero nada más. Si Chris Froome gana el Tour, no es por mirar compulsivamente su potenciómetro. Es el dato que le devuelve éste el que le hace ir más rápido que los demás, porque, sencillamente, es mejor, nada más.

Este año me está tocando tener en cuenta también otro parámetro. Se llama TSS y mide el “estrés” de cada entrenamiento. Este dato viene dado por la potencia normalizada y el tiempo realizado. Si no tenía bastante con la potencia cada día, ahora también debo alcanzar el dato de TSS semanal que, según mi entrenador, Eduard Barceló, es una garantía de llegar bien a la próxima carrera: la Race Across Italy, una contrarreloj individual de 800 kilómetros y 12.000 metros de desnivel acumulado.

Antes entrenaba para mejorar y enfrentarme a carreras y distancias desconocidas. Ahora lo hago para conseguir el mejor resultado posible en distancias que tengo muy definidas. Se trata de una motivación diferente para seguir viviendo en la frontera de la fatiga y las buenas sensaciones. El buen entrenamiento tiene que jugar en esa fina línea. A veces noto que fuera de la bicicleta siento un cansancio crónico y que, nada más montarme, las fuerzas regresan.

“Corredor doblado, corredor retirado”. Siempre eran los mismos, pero, con el tiempo, muchos de los doblados crecieron, desarrollaron y fueron buenos ciclistas. Corredores pacientes, con una afición a prueba de bombas, que, a base de trabajo, consiguen disfrutar de la bicicleta; influencers en toda regla.

