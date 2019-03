Eduardo Santas suma otra plata en el Mundial

Actualizada 15/03/2019 a las 21:22

Eduardo Santas, nacido en Zaragoza aunque residente en Tudela y federado por Navarra, y el valenciano Ricardo Ten fueron protagonistas este viernes en la segunda jornada del Mundial de ciclismo adaptado en pista que se está disputando en la localidad de Apeldoorn (Países Bajos) gracias a la plata y el bronce que conquistaron en la prueba del Kilómetro C3 y C1, respectivamente.

España ya suma cinco preseas en lo que va de campeonato. Este viernes no quiso faltar a su cita con el podio y volvió a subirse en dos ocasiones merced a Santas y Ten, que fue oro en la primera jornada. El valenciano firmó el bronce en la prueba del kilómetro tras marcar el tercer mejor tiempo (1:16.266) y demostró su gran estado de forma, aunque pudo acercarse al registro del chino Zhangyu Li, nuevo 'recordman' mundial con 1:11.817.

"Estoy muy feliz. Es mi mejor marca personal y con el premio de la medalla de bronce... estoy súper contento. Seguimos con la buena racha y a ver hasta dónde llegamos en el final del campeonato", aseguraba un Ten radiante con su medalla colgada.

No tardó mucho en llegar la otra medalla para la expedición española, una nueva plata lograda por Eduardo Santas en la prueba del kilómetro. El navarro paró el reloj en 1:09.553 para finalmente ser de nuevo subcampeón mundial, como ya le ocurriera en la persecución. Amador Granados actuaría también en la prueba del kilómetro (C3), finalizando en 14ª posición.

"He hecho mi mejor marca personal; una marca muy buena que no me esperaba y que sabía que era para estar en medallas, incluso para poder ganar, pero ha habido un rival que ha sido más fuerte que yo. Por un momento pensaba que podía hacer oro con ese tiempo, pero hay que estar contento. Dos subcampeonatos del mundo no se consiguen así como así", declaró Santas.

En la jornada matinal, el tándem formado por Ignacio Ávila y Joan Font acabó en sexto lugar la ronda clasificatoria de persecución, quedándose fuera de una pelea por las medallas a la que sí accedeieron n en 2018 cuando consiguieran la plata. El laureado tándem marcó un tiempo de 4:18.930.

Por su parte, el dúo debutante formado por Ginesa López y Mayalen Noriega concluyó en décima posición tras firmar un tiempo de 3:48.598 en lo que fue su primera competición internacional después del estreno en el Campeonato de España; una primera toma de contacto que seguro es beneficiosa de cara a futuros compromisos.

La jornada dejó la participación de varios de los ciclistas nacionales en la prueba de exhibición de velocidad, los 200 metros puntuables para el ómnium, en los que Ricardo Ten volvió a hacer gala de su espectacular estado de forma, imponiéndose y consiguendo un nuevo récord del mundo, parando el crono en 12.69.

