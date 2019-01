Imanol Erviti y Alejandro Valverde cara a cara, confesiones de dos veteranos

Imanol Erviti y Alejandro Valverde son dos de los ciclistas más veteranos del pelotón internacional, pero además son amigos y compañeros de habitación -también de equipo, por supuesto, el Movistar- y van a iniciar su decimocuarta temporada juntos. Mientras velan armas antes del comienzo de la campaña, el navarro y el murciano desvelan en una conversación algunas de sus intimidades.

"Estamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres", bromea Erviti, que recuerda que "hay días buenos, días malos, pero miras hacia atrás y hemos disfrutado del ciclismo".

"En mi caso, he aprendido mucho de ti", responde Valverde en el video. "Acuérdate de cuando te decía "¿dónde vas comiendo avena, comida de caballos?". Y ahora venga a comer avena. También me gustaría aprender a ser tan metódico como tú". "Se hace equipo. Uno aporta unas cosas y otro, otras", apostilla el navarro con modestia.

"Fue un empuje para todos que volvieras así (de la lesión). Todo el mundo te aprecia", confiesa Erviti en otro de los momentos de la grabación.

Esta semana empiezan su 14ª campaña juntos. Reunimos a @alejanvalverde e @ImanolErviti para escuchar las vivencias de dos genios.



