Eusebio Unzue: "El gran objetivo es el Tour"

Eusebio Unzue, director del Movistar, señaló que, aunque el Sky y en especial Chris Froome son los grandes dominadores del Tour en la última década, la escuadra española acudirá liderada por el colombiano Nairo Quintana a cumplir "el gran objetivo" pendiente.



"Vamos a ir al Tour a optar a la victoria, ese es el gran objetivo, pero no es fácil, estamos en una década de dominio de Chris Froome y el Sky. Vamos a programar la temporada para que Nairo Quintana acuda en las mejores condiciones y trataremos de hacerlo lo mejor posible". "Si Nairo recupera su ritmo habitual", explicó Unzue a Efe, "confío plenamente en él. Este año no ha estado en su mejor rendimiento y le ha costado más marcar las diferencias donde antes lo hacía, que es en la montaña. Será nuestro líder en el Tour"



Sobre Mikel Landa, que hará el doblete Giro-Tour, el técnico navarro subrayó su confianza en el ciclista alavés ante su segunda temporada en el equipo. "Landa es un corredor que lleva tiempo demostrando un gran nivel, pero en momento clave no ha tenido suerte, ha sufrido contratiempos, caídas que le han impedido recuperarse y demostrar lo que lleva dentro. El Giro de Italia es su carrera, allí es donde ha demostrado lo mejor de unas condiciones indudables".



Respecto a Alejandro Valverde no hay dudas, siempre será el ciclista murciano una apuesta del Movistar allá donde se ponga un dorsal. "Alejandro tiene 38 años pero sigue demostrando un gran nivel y ahí está su título mundial. Será un candidato al triunfo allá donde compita. En primavera estará en las clásicas habituales, Flecha Valona y Lieja y hará el Tour de Flandes".



El resto de la plantilla también arroja ilusión en corredores que ya se han asomado al plano internacional, como el catalán Marc Soler, ganador de la París Niza y el ecuatoriano Richard Carapaz, cuarto en el Giro y ganador de una etapa. Unzue espera que el dominio del Sky en el Tour de Francia no acabe con las esperanzas de su equipo, ya que aunque la escuadra británica "tiene un gran nivel, el Tour de este año es diferente y pueden cambian las cosas".

