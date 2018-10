Actualizada 10/10/2018 a las 11:27

El trofeo de ganador del Tour de Francia 2018 conquistado por el ciclista galés del Team Sky Geraint Thomas ha sido robado durante la fase de desmontaje del 'Cycle Show' celebrado en Birmingham (Inglaterra), donde estaba expuesto junto a los trofeos de la Vuelta y el Giro de Chris Froome.



Los tres trofeos estaba expuestos por Pinarello, proveedor de bicicletas del Sky, en el 'Cycle Show' de Birmingham. Al final del evento el trofeo de Thomas quedó "momentáneamente desatendido y fue robado", según explicó este miércoles el equipo, que añadió que la policía está investigando el caso.



Además, el equipo británico está colaborando y trabajando con todas las partes para optar por la mejor estrategia para resolver esta incidencia. Una de ellas, Pinarello, aseguró por boca de su director general en Gran Bretaña, Richard Hemington, que están "devastados" por el robo. "Estamos obviamente desolados por esto. Aceptamos la plena responsabilidad y personalmente he pedido perdón a Geraint. Todos esperamos que el trofeo pueda ser recuperado", señaló al respecto el directivo.



Por su parte, el propio Geraint Thomas recalcó que era "increíblemente desafortunado" lo sucedido, aunque quiso dejar claro que los buenos recuerdos que tiene de haber ganado ese Tour de Francia no podrán nunca serle robados. "No hace falta decir que el trofeo tiene un valor limitado para quienquiera que lo haya robado, pero significa mucho para mí y para el equipo. Con suerte el ladrón tendrá la buena fortuna de devolverlo", auguró el galés en declaraciones en la web del Sky. En este sentido, y aunque confesó que el trofeo es "importante" para él, dejó claro que "lo que más importa, no obstante, son los recuerdos fascinantes e increíbles" que tiene de un "verano increíble". "Nadie nunca podrá arrebatármelos", manifestó.



El Team Sky está llevando a cabo un 'Grand Tour', una exhibición itinerante por el Reino Unido, con los tres últimos grandes trofeos conquistados, como la Vuelta a España 2017 y el Giro de Italia 2018 ganados por el británico Chris Froome y el del Tour de Francia 2018 conquistado por Geraint Thomas.

Etiquetas Tour de Francia

Selección DN+