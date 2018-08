Simon Clarke gana en Roquetas y Molard se pone líder

El corredor australiano Simon Clarke, del Education First-Drapac, se ha adjudicado la quinta etapa de la Vuelta ciclista a España, disputada entre Granada y Roquetas de Mar sobre 188,7 kilómetros, mientras que el francés Rudy Molard (Groupama-FDJ) arrebató el jersey rojo de líder de la clasificación general al polaco Michal Kwiatkowski (Sky).

