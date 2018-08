Etxeberria da el primer aviso

08/08/2018 a las 06:00

Primera Etapa

Salida. La Morea E.Leclerc.

Meta. Mutilva.

Kilómetros. 82,98 km.

Ayer dio el primer aviso. El ciclista de Iturmendi, de 17 años, Josu Etxeberria se impuso en la etapa inaugural de la Vuelta a Pamplona, de categoría júnior. El que ha sido el dominador del calendario foral, con cuatro victorias, además de llevarse el maillot amarillo de la Vuelta a Guipúzcoa 2018, logró el triunfo en un mano a mano en el esprint con el corredor del equipo colombiano Arcabuco, Jonathan Chaves.

La primera etapa de la Vuelta a Pamplona, que organiza el Club Ciclista Ermitagaña, salió lanzada. De hecho, el ganador logró una velocidad media de 41,4 km/h en los 83,4 kilómetros de la jornada. Por este motivo, los corredores aseguraron que desde el principio se hizo “muy dura”. A la velocidad, se sumó el fuerte viento que sopló desde el principio. Ya en la primera vuelta, se pasaban dos veces por Mutilva, más la meta, se formó un grupo de unos veinte corredores, entre los que se encontraba Etxeberria.



La organización tuvo que neutralizar la etapa al producirse una equivocación en el recorrido. Una vez reanudada, el grupo alcanzó una diferencia de 50 segundos. A las veinte unidades, se sumaron otras seis que viajaban entre la cabeza de carrera y el pelotón. Los escapados llegaron a tener una diferencia de dos minutos con el paquete. Sin embargo, Etxeberria sorprendió a los escapados y se fue. Lo hizo solo unos kilómetros pero finalmente se le acabó uniendo Chaves. Los dos sumaron fuerzas para llegar a meta y jugarse la victoria final. Lo hicieron en un apretado esprint que se llevó el navarro para convertirse en el primer líder de la general.



Etxeberria “Intentaré mantener el maillot pero hay mucho nivel”



En la última vuelta, “en un repecho duro”, Josu Etxeberria se fue. “He probado, me he ido solo. Ha venido otro compañero. Nos hemos ido. Pensaba que no llegábamos pero lo hemos logrado. Mirábamos hacia atrás y nos animábamos el uno al otro. Quedaban cinco kilómetros y el grupo estaba muy, muy cerca y creía que nos iban a coger pero hemos llegado. En el esprint, he dicho ‘a tope’. He visto que no me pasaba y he esprintado hasta el final. Estoy muy contento”, contó. A partir de ahora, el objetivo que se plantea es el de intentar mantener el maillot pero “que sea lo que tenga que ser”. “Al que ha hecho segundo le tengo que marcar muy bien y a los que han llegado en el grupo, también. Hay mucho nivel”, dijo.



Segunda jornada con la cadena como protagonista



Josu Etxeberria, corredor del Irabia Intersport, pasará hoy (17.19 horas) por su pueblo, Iturmendi, vestido de líder de la Vuelta. La segunda etapa tendrá a Etxarri Aranatz como salida y meta. El pelotón tomará la salida a las 17 horas y tendrá por delante 79,19 kilómetros. Deberá afrontar el Alto de la Cadena, de primera categoría, y el de Unanua, de segunda. Alcanzará la meta a las 19.04 horas, en el horario intermedio.

Clasificación

ETAPA Y GENERAL

1. Josu Etxeberria (Irabia-Int.) 2h00:45

2. Jonathan Chaves (Arcabuco) m.t.

3. Luis Vivian (Trek-Sant Boi) a 23

4. Joseba López (Ford G.) m.t.

5. Javier Ibáñez (Arabarrak) m.t.

6. Óscar Guzmán (Arcabuco) m.t.

7. David Domínguez (Tot-Net) m.t.

8. Mikel Retegui (Ermitagaña) m.t.

9. Óscar Tellez (Ecotisa) m.t.

10. Dylan Westley (HMT) m.t.

11. Pau Miquel (Turis. Villanúa) m.t.

12. Abel Balderstone (Tot-Net) m.t.

13. Diogo Barbosa (F. Lintxu) m.t.

14. Julen Arriola (Arabarrak) m.t.



COMPLEMENTARIAS

Montaña

1. Jonathan Chaves (Arcabuco) 5 ptos

Esprint especiales

1. Diego Uriarte (Ermitagaña) 3 ptos

Metas volantes

1. Jahir Quintero (Arcabuco) 6 ptos

Pamplonés

1. Mikel Retegui (Ermitagaña) 2h01:08

Navarros

1. Josu Etxeberria (Irabia-Int.) 2h00:45

Equipos

1. Arcabuco 6h03:01

2. Arabarrak a 23

3. HMT 2:59

Selección DN+