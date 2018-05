A falta de diez minutos para la salida del último corredor, el ciclista mallorquín Joan Martí Bennassar era el primero en la general con un registro de seis minutos y doce segundos. Sin tiempo a bajarse de la bicicleta, el speaker anunciaba que Dani Viejo se había colocado en primera posición. Seis minutos, doce segundos y 260 centésimas para el corredor del Caja Rural. El próximo en llegar fue Martí Márquez que prácticamente copió el tiempo, pero paró el crono en 30 centésimas para hacerse con el primer puesto de forma momentánea.

Solo faltaha el belga Ruben Apers. ¿Qué ocurrió entonces? Se lo pueden imaginar. El de Lotto Soudal llegó apretando los dientes a la meta situada en la Plaza de los Fueros. Lo había conseguido. Seis minutos y once segundos para vestirse de rojo el primer día.

A sus 19 años confesó tras la carrera que había hablado con su compatriota Vanoucke, ganador el año pasado, y estaba ansioso por correr en Navarra. Una vuelta que se presentó con un importante lavado de cara, un recorrido para todos los gustos y bajo la premisa de la igualdad. Ayer, la primera etapa de las cinco, fue un suculento aperitivo para abrir el apetito los próximos días.



DE LA LLUVIA AL SOL

El primer ciclista en salir fue Jesús Rodríguez, del Supermercados Froiz. Quince minutos para las seis de la tarde y una intensa lluvia hacía acto de presencia en Tudela. Cada minuto iban saliendo los corredores hasta un total de 147 de los 21 equipos participantes en esta edición.

Muchas miradas estaban puestas en Antonio Soto, de Lizarte, vigente campeón de la Copa de España y uno de los máximos favoritos de esta ronda. El murciano encabezó la clasificación mucho tiempo con sus seis minutos y ventiún segundos. Una buena referencia que costó bajar, pero lo hizo Julen Amarika, del equipo Telco,m (6:18). Por entonces, el sol ya hacía acto de presencia y poco a poco se iba secando el asfalto.

Un asfalto lleno de trampas y dificultades desde un inicio que obligaba a tirar de piernas por las calles estrechas y adoquinadas hasta un final más rápido y técnico. Por el camino, curvas de hasta 180 grados y las siempre peligrosas rotondas.



LOS FAVORITOS, AL FINAL

Los equipos jugaron sus cartas y resevaron para el final de la tarde a sus mejores esprinters, un hecho que llenó de emoción la carrera. El francés Robin Meyer, del conjunto Avc Aix, parecía imbatible a escasos minutos de que saliera el último corredor.

Lejos de la realidad, el galo terminó sexto. Miguel Induráin, situado en el arco de la línea de meta, cabeceaba con la llegada de cada corredor que mejoraba el tiempo del anterior. Francisco Galván Hernández, del Gomur cántabro, pasó a ser el primero. Una posición que después compartieron Joan Martí Bennassar, Dani Viejo y Martí Márquez.

La última bala fue para Ruben Apers y el belga no la desaprovechó. Con la ventaja de conocer los resultados de todos sus rivales y el asfalto completamente seco trazó el circuito con la precisión de un cirujano para pulverizar todos los registros anteriores.

La renovada Vuelta a Navarra ya tiene a su primer líder, un belga que tratará de conservar el maillot hoy en una etapa larga, de 144 kilómetros, y en principio favorable para los esprintes. El viento ribero entre Lodosa y Azagra puede ser un juez a tener en cuenta.

Apers: “No pensaba que iba a ganar esta etapa”

El último en salir y el primero en llegar. Ruben Apers, que paró el crono en seis minutos y once segundos, se convirtió en el primer líder de la Vuelta a Navarra tras la contrarreloj individual disputada ayer en Tudela. El belga se mostró sorprendido por su victoria tras confesar que no realizó una muy buena salida. “Aunque corta, la carrera fue mi dura. El comienzo no fue nada bueno porque en el primer giro iba un poco rápido y la gente me bloqueó. Después de eso, tuve que rodar realmente fuerte para recuperar el tiempo que había perdido en los primeros cien metros. De hecho, en el primer punto iba en duodécima posición. No me esperaba ganar esta etapa, por lo que estoy muy contento”.

El ciclista belga confesó que habló sobre la Vuelta a Navarra con su compatriota Vanoucke, vencedor el año pasado, y tenía muchas ganas de correr en un sitio novedoso para él. “Está muy bien ganar aquí en un pueblo tan bonito como este. Nunca había estado en Tudela y espero realizar una gran vuelta los próximos días. Trataré de mantener el maillot el máximo tiempo posible, aunque no será fácil”, apuntó el belga en la línea de meta.