El Helvetia Anaitasuna estrena temporada contra el campeón

25/07/2019 a las 06:00

A la primera. El Helvetia Anaitasuna iniciará el sábado 7 de septiembre su novena participación consecutiva en la Liga Asobal con una visita a la pista del vigente campeón y claro favorito a hacerse de nuevo con el título: el Barcelona. Así lo deparó ayer el sorteo de la competición regular celebrado al mediodía y que, además, deja al equipo navarro con una segunda vuelta de la liga más exigente al tener que afrontar fuera de su pabellón los compromisos, a priori, más fuertes tras el ecuador de la competición , que parará por el Europeo absoluto del 9 al 26 de enero.

En la primera mitad de la liga, Anaitasuna tendrá el factor cancha a su favor con rivales potentes como Cuenca (4ª jornada), Bidasoa (5ª), Valladolid (7ª), Quabit Guadalajara (9ª), Logroño (11ª) y Ademar (15ª), club con el que cerrará la primera vuelta el 11 de diciembre y antes de que los cuatro mejores en ese momento jueguen la Copa Asobal (14 y 15).

Además, el 18 y 21 de diciembre el Helvetia tendrá otro compromiso con la disputa de las eliminatorias de la tercera ronda -y primera para los navarros- de la XLV Copa del Rey.

“El pasado año tuvimos un arranque muy exigente y nos costó comenzar a puntuar, algo que siempre genera dudas. Con este calendario, en principio, no debemos pasar esas dificultades y empezaremos a sumar antes. Y si lo hacemos bien en esa primera vuelta, que tendrá mucha exigencia en los partidos de casa, será importante porque podremos vernos arriba y eso siempre es positivo ... Todos los puntos que sumemos serán muy importantes porque, si no nos sale una buena primera vuelta, en la segunda tendremos encuentros muy complicados y fuera de casa”, analizaba el entrenador Iñaki Ániz, a quien no le preocupa empezar visitando el Palau. “Es el gran favorito y, realmente, hasta me alegro de quitarnos ese partido cuanto antes. Eso sí, me hubiera gustado más haberlo jugado en casa”, añadió.

Benidorm, primero en casa

Como locales, los integrantes del Helvetia Anaitasuna debutarán el 14 de septiembre ante un renovado e incierto Benidorm. “Al margen del Barcelona, creo que el regreso de Manolo Cadenas al Ademar le dará un impulso importante. Bidasoa, Logroño, Granollers... serán otros de los llamados a pelear en la zona de arriba, sin olvidar a Cuenca, Huesca, Valladolid...Va a ser una temporada muy igualada, como la anterior”, decía Ániz, quien, como objetivo inicial, marca “el mejorar” la décima posición de la pasada temporada.

El equipo inicia hoy la pretemporada con doble sesión

Tras las semanas de descanso estival desde que el 24 de mayo finalizó la liga 2018-2019, la plantilla del Helvetia Anaitasuna retomará hoy el trabajo en una intensa pretemporada de poco más de seis semanas antes del inicio de la Liga Asobal el 7 de septiembre en Barcelona.

El entrenador Iñaki Ániz recibirá hoy a sus jugadores con una jornada con doble sesión de trabajo. Por la mañana, y después de una charla técnica, la plantilla desarrollará en uno de los parques de Pamplona un trabajo más físico con carrera continua, ejercicios de fuerza, prevención y estiramientos, mientras que por la tarde tendrá lugar una sesión ya en el pabellón Anaitasuna.

En este primer día tras las vacaciones estarán ausentes los dos fichajes argentinos con los que cuenta el equipo esta temporada -el lateral Guillermo Fischer, participando en los Juegos Panamericanos de Perú con su selección, y el defensor Marco Gavidia, con permiso por un tema personal y que se incorporará en los próximos días-. Tampoco, en principio, estará presente hoy Ander Izquierdo, canterano que está convocado por la selección nacional juvenil mañana mismo en Pinto para el Campeonato del Mundo que tendrá lugar en Skopje (Macedonia) del 6 al 18 de agosto.

Sí que está previsto que, al margen del grupo de jugadores que han renovado, estén presentes los otros refuerzos con los que contará esta temporada el equipo navarro tras las ocho bajas sufridas respecto a la pasada, empezando por el regreso del meta sueco Henrik Nordlander.

Junto a él, los otros nuevos serán el lateral derecho brasileño Anderson Molino y el lateral izquierdo caboverdiano Leandro Semedo, además de la llegada al primer equipo del extremo izquierdo canterano Martín Ganuza.

Seis exigentes partidos amistosos para agosto

Iñaki Ániz y su cuerpo técnico han planificado las algo más de seis semanas de pretemporada del Helvetia intercalando seis encuentros amistosos contra rivales exigentes.

Así, el viernes 16 y el sábado 17 de agosto, Noáin acogerá un atractivo torneo en el que el Helvetia jugará en semifinales frente al Billere francés, mientras que en la otra semifinal jugarán Huesca y Logroño, dos de los ‘gallos’ de la liga.

El 23 y 24 de agosto, el Helvetia jugará el Torneo Egia en San Sebastián, estrenándose con el Toulouse y esperando rival entre Bidasoa y Logroño.

El viernes 30 de agosto jugarán en Guadalajara ante el Quabit y, al día siguiente, en Zarautz frente al Bidasoa, vigente subcampeón ligero.

El Barcelona iniciará la ‘Champions’

El Barcelona, tras jugar con el Helvetia en Liga el 7, abrirá la Liga de Campeones 2019-2020 el día 11 o 15 de septiembre en la pista del Pick Szeged húngaro que entrena el español Juan Carlos Pastor, según el calendario publicado ayer por la Federación Europea). El debut del Barça en el Palau Blaugrana será en la segunda jornada (21 o 22 de septiembre) y con el Celje esloveno como rival.

El equipo de Xavi Pascual estará encuadrado en el Grupo A de la competición, junto a rivales de la talla del París Saint Germain, campeón de Francia, y el SG Flensburg-Handewitt, campeón de la Bundesliga, además del RK Celje, el Aalborg danés, el Pick Szeged elHC PPD Zagreb croata y el Elverum noruego.

