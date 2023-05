Gurpea Beti Onak da un gran salto hacia la salvación

lograr la salvación y seguir así una segunda temporada consecutiva en la máxima categoría nacional. Las de Villava -llevadas en volandas por una afición que ha respondido una vez más y ha llenado el pabellón- han derrotado con claridad al Grafometal La Rioja (26-21) y se reinvidican, una vez más, como un equipo para estar en la Liga Guerreras Iberdrola. Gurpea Beti Onak Azparren Gestión ha dado este sábado, 6 de mayo, un gran salto, un paso de gigante, paray seguir así una segunda temporada consecutiva en la máxima categoría nacional. Las de Villava -llevadas en volandas por una afición que ha respondido una vez más y ha llenado el pabellón- han derrotado con claridad al(26-21) y se reinvidican, una vez más, como un equipo para estar en la

al equipo navarro le ha costado. La defensa navarra sí que ha funcionado bien de entrada en el partido, pero no así el juego ofensivo. Como ocurrió también Eso sí,. La defensa navarra sí que ha funcionado bien de entrada en el partido, pero no así el juego ofensivo. Como ocurrió también ante el Zuazo de Barakaldo en una primera jornada en la que adoleció de ritmo y acabó pagándolo caro.

JOSÉ ANTONIO GOÑI

En el minuto 9 el casillero local sólo señalaba un gol por los 3 del equipo riojano. El ataque navarro no fluía y las riojanas, también muy intensas en defensa, colocaban un 3-6 (m.16) de la mano de una Kelly De Abreu Rosa que se convertiría en el gran referente ofensivo visitante.

Miguel Etxeberria, técnico navarro, ha decidido parar entonces el partido. Un acierto. Además fue rotando a todas sus jugadoras ante la intensidad del duelo. Y el Beti ha sabido reaccionar a tiempo. Tanto que, apoyadas en las paradas de Olaia, firmaba un 6-1 de parcial para dar completamente la vuelta al encuentro (9-7, m.28).

El Gurpea parecía haberse quitado un peso de encima. Con Valeska y Paula ya acertadas, acabó por espantar cualquier 'fantasma' que le hubiera dejado el mal partido de la primera jornada en Barakaldo.

Al vestuario ambos equipos se iban con un 10-8 y un Beti crecido y ya completamente convencido en sus opciones. Y, en la reanudación, ha saltado la sorpresa.

Porque pocos -o nadie- en el Hermanos Induráin podía prever lo que iba a suceder: un 7-0 de parcial que las locales endosaron en cinco minutos a un Grafometal totalmente perdido y desconcertado, roto por las contras y goles a puerta vacía merced al buen trabajo defensivo villavés.

El 17-8 lucía en el marcador y las riojanas tuvieron que arriesgar -qué remedio-. Primero, con una defensa mixta en la que Viñuela se convirtió en la sombra de Paula, anulándola. Y luego con un cambio a una doble mixta, casi una individual. Lograba recortar la desventaja pero Gurpea ha sabido gestionarlo sin nervios. Tampoco ha bajado el pistón, apretando en defensa, ya que el golaverage también estaba en juego y puede resultar fundamental. Casi tanto como el triunfo conseguido. Una victoria clave.

Más aún tras la victoria del Granollers frente al Zuazo (26-21), que deja a las navarras y a las vallesanas con una renta de 6 puntos (11) sobre Zuazo y Grafometal (5), los dos equipos que ocupan los puestos de descenso, con 8 puntos en juego en los próximos cuatro encuentros.

Miguel Etxeberria: “Es un paso importante, tanto por el triunfo y los puntos en este partido como en el aspecto anímico”

Miguel Etxeberria, entrenador de Gurpea Beti Onak, no podía ocultar su felicidad al término del encuentro con el Grafometal La Rioja. “Es un paso importante, tanto por el triunfo y los puntos en este partido como en el aspecto anímico, fundamental en una fase así”, decía el técnico. “Nos ha costado entrar. Defensivamente estábamos bien pero no en ataque”, reconocía. “Sabíamos que debíamos hacer un inicio de segunda parte con una actitud, un carácter y una concentración de 10. El equipo lo ha entendido, no quería conceder nada y nos ha salido mejor de lo previsto”, añadía.