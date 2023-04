Una tarde perfecta para Gurpea Beti Onak

Ha hecho lo que debía hacer: ganar al KH7 Granollers, un rival directo en la lucha por seguir una temporada más en la Liga Guerreras Iberdrola, máxima categoría del balonmano nacional femenino. Una victoria que supone un tremendo golpe de autoridad (25-27) ante un conjunto vallesano al que aún le queda una opción por evitar el 'play down' de descenso, que se ha visto acompañado de fortuna también con la derrota del Motive.co Gijón en Elche (35-17). El conjunto gijonés es el otro equipo que aún tiene el riesgo de acabar entre los últimos cuatro equipos y pelear en una liguilla por evitar los dos descensos.

Sea uno o sea el otro, tras el brillante resultado de ayer, el Gurpea Beti Onak -que ha sabido resarcirse tras un mal arranque de la segunda mitad- iniciará esa vital liguilla de seis partidos como líder y aventajando en 4 o 5 puntos -según que otro equipo se sume en esa fase a las de Villava, Grafometal La Rioja y Zuazo- los puestos de descenso. Una ventaja importante y con la que el conjunto villavés, a la espera de que arranque esa última fase, completa sus deberes y recupera las mejores sensaciones a la espera de cerrar la liga regular el sábado 15 de abril, ante su público, con la visita del Elche a Villava.

Motive.co se jugará en la última jornada el puesto en el 'play down' de descenso con el Grafometal La Rioja mientras que el Granollers se las verá en la pista del Aula Valladolid. Pero eso, como destacaba Miguel Etxeberria en la previa del encuentro en el Palau d'Esports ya no es algo que dependa del conjunto navarro. Ellas, en su primera temporada en la categoría, están demostrando que quieren seguir formando parte de la elite. Por ahora han hecho sus deberes. Ya saben lo que es ganar a todos los rivales con los que se van a enfrentar en el 'play down'. Y el resto es, ahora, el que debe temer el carácter y la pelea que, jornada tras jornada, está demostrando el conjunto villavés.