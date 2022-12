‘Zupo’ Equísoain regresa a los banquillos

El técnico pamplonés Francisco Javier ‘Zupo’ Equísoain, ex entrenador del laureado Portland San Antonio además del Cuenca o del Balonmano Nava y ex técnico de la selección portuguesa, de Emiratos Árabes e italiana o integrante del cuerpo técnico dirigido por Valero Rivera en el combinado nacional catarí, volverá a un banquillo profesional. El entrenador más longevo del balonmano nacional, de 60 años (Pamplona, 7-V-1962), regresa a Italia, en concreto a Cerdeña, para hacerse cargo del Raimond Balonmano Sassari.

Equísoain estaba sin equipo tras dejar el Viveros Herol Balonmano Nava el pasado junio, cuando la entidad segoviana no pudo mantener la categoría en la Liga Asobal y descendió a Plata. En ese momento, el pamplonés -que había llegado al club en la 2020-21, firmando una excelente primera temporada- salió del club pese a haber firmado un contrato por tres temporadas.

La entidad que preside Luana Morreale apuesta por el navarro para tratar de salvar al equipo que afronta una situación complicada, actualmente en séptima posición de la máxima categoría italiana.

“Después de 5 meses de inactividad no veía la hora de volver al banquillo. Nunca en 30 años como entrenador había estado tanto tiempo sin entrenar. Seis meses… Ya se me ha hecho raro tener un verano entero de vacaciones”, decía Equísoain ya desde Italia, adonde llegó el pasado sábado 17 de diciembre y donde este mismo martes debutará jugando la final de la Supercopa italiana con su equipo. “Habiendo entrenado a la selección nacional he construido excelentes relaciones en este país (Italia) y, siguiendo de cerca la evolución del balonmano italiano, he tenido la oportunidad de apreciar a un club como el Raimond. Ahora estoy aquí y quiero contribuir a los próximos pasos de crecimiento”, indicaba en la web del club el técnico con el que el San Antonio llegó a ser campeón de Europa.

El reto es tratar de que su nuevo equipo, que estaba sin entrenador tras ceder cinco derrotas consecutivas y que ya fue campeón de la Copa italiana la pasada campaña, pueda jugar los ‘play offs’ por el título, quedando entre los cuatro primeros de la competición. Actualmente, y cuando queda toda la segunda vuelta por jugarse, le separan 4 puntos de esas posiciones.

“Equísoain no necesita presentación. Su palmarés habla por sí solo. Lo que más me llamo la atención es el entusiasmo con el que ‘Zupo’ decidió aceptar nuestra propuesta”, explica por su parte el presidente del Raimond.