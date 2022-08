Los campeones juveniles, en casa

Xavier González Unciti y Josu Arzoz Azofra acudieron al entrenamiento vespertino del primer equipo del Quique Domínguez. Van a tener unos días de vacaciones. Se lo han ganado. Un oro europeo no se gana todos los días. Pero ayer por la tarde,acudieron al entrenamiento vespertino del primer equipo del Helvetia Anaitasuna para, antes de que los jugadores de Asobal tuvieran una sesión de coaching y se ejercitarán en la pista, hacerse la foto oficial con el equipo de

Y es que su talento y el prometedor porvenir que presentan estos dos juveniles, que acaban de proclamarse campeones de Europa con la selección nacional en Pogdorica (Montenegro), hace que ambos vayan a tener oportunidad de entrenar algunos días con el primer equipo verdiblanco aunque, prioritariamente, jugarán esta temporada en el conjunto de Primera Nacional.

"HEMOS SIDO UNA PIÑA"

“Somos campeones de Europa. Es difícil de asimilar. La verdad. Es lo máximo que se puede jugar a nuestra edad y, aunque sabíamos que teníamos un buen equipo y había opciones, fue una alegría tremenda. Nunca sabes qué puede pasar. Pero creo que se notó que hemos sido una piña, más equipo que quizá otras selecciones, y eso nos llevó a lo más alto”, explicaba González, extremo derecho de 18 años y que, además, se llevó la sorpresa añadida de ser elegido como el mejor en su puesto del campeonato.

“Imagínate. Eso sí que no lo esperaba. En esos torneos hay jugadores muy buenos y, aunque estaba contento de mi campeonato, ni pensaba en poder estar en ese siete ideal. Me lo dijeron cuando calentaba justo antes de la final y ¡uf!... La cabeza se va a otros lados, aunque traté de mantenerme centrado y pensar sólo en la final”, apuntaba, sin olvidarse de quienes le han ayudado a llegar a ese galardón. “Es cierto que también tengo que agradecérselo al trabajo con los entrenadores que he tenido en todos estos años en el club”, indicaba el jugador, que este septiembre comenzará a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Vitoria.

Han sido unos días intensos de los que González , con el 18 en Asobal, destacaba “el impacto, no pensábamos que iba a tener semejante repercusión. Es lo que más ilusión me ha hecho, todos los mensajes que hemos recibido. Quizá ahora no somos conscientes aún de lo que hemos conseguido ”.

"HA COSTADO, NO HA SIDO FÁCIL"

Por su parte Arzoz aseguraba que “aún no” ha asimilado que ha conseguido el oro continental. “Si lo piensas fríamente es un locura. Al acabar la final fue una subidón tremendo, una euforia tremenda y un chute de adrenalina impresionante”.

Una final ante Suecia que ganaron 32-34 para colgarse el oro y acabar el torneo invictos. “Ha costado. No ha sido nada fácil. Puede que los marcadores reflejen otra cosa, pero todos los partidos han sido complicados. Ha habido un gran nivel pero tenemos un equipazo. Contamos con jugadores muy buenos a nivel individual pero hemos sabido llevar esa calidad a lo colectivo y, gracias a eso, hemos acabado invictos. Es lo que más ilusión me ha hecho. Esa piña y el grupo que hemos formado”, afirmaba.

Al igual que en su momento hicieran otros pivotes de la casa como Antonio Bazán o Aitor García, Arzoz cree que este campeonato puede tener un antes y un después en su vida. “Hasta ahora el balonmano era sobre todo una afición y me planteaba quizá en un futuro llegar a poder ser profesional pero, con todo lo que estoy viviendo últimamente y con lo que hemos hecho, me hace creer más y que esa idea cobre fuerza”, explicaba este pivote de 19 años, que en las próximas semanas comenzará en Burlada los estudios de Grado Superior Físico Deportivo.