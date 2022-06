Aitor García amplía su contrato con Helvetia Anaitasuna tres temporadas más

Aitor García, quien lleva quince temporadas vistiendo la camiseta blanquiverde, dos de ellas en el primer equipo, ha renovado con tres campañas, a pesar de que todavía le faltaba un año para terminar su contrato. , quien llevavistiendo la camiseta blanquiverde, dos de ellas en el primer equipo,con Helvetia Anaitasuna para las próximas, a pesar de que todavía le faltaba un año para terminar su contrato.

El pivote, de 21 años, acumula dos temporadas con la elástica del primer equipo, con unos registros parejos en ambas temporadas, que "definen su constancia y su estabilidad en la línea de los seis metros de la ofensiva navarra", destaca el club que indica que en los 58 partidos en los que Quique Domínguez lo ha sacado a la pista, ha anotado 141 goles.

El director deportivo de la sección de Balonmano de la S.C.D.R. Anaitasuna, Carlos García, está convencido de que "de continuar así, en el futuro será uno de los capitanes del equipo". "Queremos verle crecer y que siga mejorando todavía más como jugador en Anaitasuna, para que demuestre el vigor de nuestra cantera y que los más pequeños se fijen en él para que protagonicen caminos tan sólidos como el suyo”, sostiene.

Para García, quien tenía seis años cuando se inició en el balonmano dentro del club pamplonés y debutó en Asobal en septiembre del 2019, el compromiso que le han ofrecido “dice mucho del club”.

“Desde hace años, está tratando de construir un gran proyecto en el que el pilar fundamental sea la cantera. Además, con esta renovación para los próximos tres años, están reconociendo el trabajo que he llevado a cabo en este tiempo. Me están diciendo lo que quieren que represente yo en el equipo, el peso que asuma. Y estoy muy contento con ello”, apunta.

“A medio plazo, quieren que sea una pieza importante, que, poco a poco, vaya ganando peso en el equipo, y es un orgullo muy grande el hecho de que el equipo en el que he estado toda mi vida, en el que también ha jugado mi padre, que fue capitán, me ofrezca algo así”, afirma.

Reconoce que "no será fácil ir adquiriendo esos galones". "Me fijo mucho en Carlos Chocarro, que, para mí, es un grandísimo capitán, jugador y persona; Antonio Bazán e Ibai Meoki. Me centro en ellos porque, en el futuro, me gustaría parecerme a ellos”, añade.

UNA GRAN FAMILIA

El pivote pamplonés opina que Anaitasuna es como una gran familia. “Yo antes que jugador de balonmano, soy socio de la sociedad”, resalta, para, a continuación, echar un vistazo a su carrera en este deporte: “He estado hasta ahora jugando 15 años con Ander Izquierdo, con Martín Ganuza llevo 12, con Mikel Redondo llevo 10... Más que compañeros de equipo, somos hermanos, porque hemos pasado muchísimas horas juntos y hemos compartido muchas vivencias”.

Sobre sus dos campañas a las órdenes de Quique Domínguez, asegura que han sido muy positivas. “No me esperaba rendir a un nivel tan alto, por lo que estoy muy contento", dice el jugador, que comenta que va madurando y trabaja "mucho el aspecto psicológico", un tema al que le dan mucha importancia.

Aitor García se convierte de este modo en la séptima renovación de Helvetia Anaitasuna, tras las de Ander Torriko, Juan Bar, Martín Ganuza, el técnico Quique Domínguez y los canteranos Adrián Ortiz y Aitor Albizu, que saldrán cedidos a sendos equipos de División de Honor Plata.