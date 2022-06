Mikel Redondo se convierte en jugador oficial del primer equipo de Helvetia Anaitasuna

Mikel Redondo Vera se integrará definitivamente en el primer equipo del club. Helvetia Anaitasuna ha comunicado este miércoles que, a partir de la próxima temporada,se integrará definitivamente en el primer equipo del club.

El extremo derecho ya llevaba vistiendo habitualmente la camiseta de la Liga Asobal durante las últimas dos temporadas, pero ahora ha formalizado un contrato de dos años con el primer equipo.

El joven pamplonés, de 20 años, ha contado con minutos en 17 partidos de las dos últimas temporadas de Asobal, en los que ha anotado un total de 22 goles.

Según ha recordado la entidad, los inicios de Redondo en el balonmano fueron en su colegio, Maristas, en su época de benjamín, aunque en el primer año de alevín ya recaló en Anaitasuna, cuando tenía solamente diez años. Debutó con el primer equipo el 11 de noviembre del 2020, en un partido contra el Club Balonmano Cangas.

“Para nosotros, es una prueba más de la importancia que le damos a la cantera, a formar a jugadores desde pequeños y a, poco a poco, ir dándoles espacio también en nuestra élite, para que vean que pueden ganarse un puesto y un lugar en el primer equipo. Y la confirmación de que Mikel vaya a vestir ya de continuo la camiseta de Asobal nos llena de orgullo”, ha destacado Carlos García, director deportivo de la sección.

Por su parte, el jugador, en palabras recogidas por el club, ha señalado el salto que supone para él la formalización de este contrato. “Este último año he estado contando con bastantes minutos y prácticamente he entrenado con ellos siempre, pero de ahí a ser jugador del primer equipo hay un gran paso y estoy muy contento. Suena a tópico, pero desde pequeño iba a verlos jugar y siempre he tenido como uno de mis objetivos el conseguir llegar hasta aquí”, asegura.

Redondo adelanta que esta próxima temporada intentará seguir aprendiendo, progresando y adaptándose a la categoría. “En el juego, creo que puedo aportar en la primera oleada del contraataque y considero que mi mejor punto fuerte es la finalización”, expone.

EQUIPO COMPLETO

Con la incorporación de Redondo al primer equipo y los fichajes de Xavi Castro, Julen Elustondo, Joao Pinto y Ernesto Goñi (que comenzará en el conjunto de 1ª Nacional para, paulatinamente, disponer de minutos en Asobal), el técnico Quique Domínguez ya cuenta con todos los efectivos con los que afrontará la próxima campaña. Los entrenamientos de la pretemporada arrancarán el 26 de julio.