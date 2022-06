Lysa Tchaptchet, a las puertas de la Final a 4: "Es un sueño, un premio"

Está viviendo “un sueño” del que no quiere despertar aún. La pivote navarra Lysa Tchaptchet (Yaundé, 20-XII-2001) quiere disfrutar hoy en Budapest de su primera experiencia en una Final a 4 de la Liga de Campeonas. Su objetivo “dar lo mejor de nosotras, salir a muerte esos 60 minutos” para superar el Metz y luchar por el título mañana.

¿Nerviosa?

La verdad es que hasta el pasado sábado, cuando acabamos el último partido de los play offs, no me había parado demasiado a pensar. Pero entonces me di cuenta de que, madre mía, los dos últimos encuentros que nos quedan esta temporada son los de la Final Four... Ahí es cuando comencé a ponerme un poco nerviosa...

No todos los días se puede decir que va a jugar una Final a 4 de la Liga de Campeonas...

Estoy alucinando. La verdad. Aún no me acabo de creer que vaya a estar ahí. Es una pasada. Al principio de temporada -dejó Elche para fichar por el Vipers en octubre- jamás hubiera pensado enalgo así. Es un sueño. Esta oportunidad es ya un premio. Estoy muy muy contenta, la verdad, aunque también con un poco de pena porque acabe esta temporada. Está siendo muy buena para mi. Por ahora todos los objetivos se han cumplido. Y ojalá siga así y este fin de semana podamos hacer algo bonito.

El primer paso, ante un Metz que les ha ganado dos veces...

Es un encuentro complicado, muy duro y ante un rival muy fuerte. El equipo llega como campeón pero ahora te lo juegas todo en ese primer partido. Lo hemos preparado bien, no pensamos tanto en lo pasado como en mejorar y dar lo mejor de nosotras, salir a muerte esos 60 minutos. Cualquiera de los cuatro equipos que nos juntamos en Budapest puede ganar. De verdad.

Para usted es su primera final, pero comparte vestuario con compañeras que son mucho más expertas. ¿Qué le han aconsejado?

Sobre todo que disfrute y trate de pasármelo lo mejor posible. Que no tengo nada que perder y que aproveche tanto dentro de la pista como del espectáculo de la grada.

Juegan en el MVM Dome, el mayor pabellón de Europa con aforo para más de 20.000 aficionados...

No me imagino lo que puede ser. El tema del público no es algo que me suela afectar demasiado, no es que me de igual, pero no me hago a la idea. Pienso que en Villava somos algo más de 10.000 habitantes. Y es imposible. No me imagino a toda Villava metida en un pabellón para un partido. Va a ser raro.

En su localidad han celebrado recientemente el ascenso a máxima categoría del Gurpea Beti Onak, ¿se imagina la celebración por una campeona de ‘Champions’?

Ojalá. Me encantaría. Sería algo increíble. El ascenso ya se vivió con muchísima emoción y ojalá... Sería muy bonito.

Una Final a 4 para el recuerdo

Menos de una semana después de que el pamplonés Sergey Fernández se hiciera con el título de la Liga Europea con el Benfica , este sábado el balonmano navarro estará representado en la Final a 4 de la Liga de Campeonas, máxima competición continental por clubes.

Lysa Tchapchet Defó y Nerea Pena Abaurrea, jugadoras navarras e internacionales con España, optan con el Vipers Kristiansand noruego a convertirse en reinas del continente este fin de semana en el MVM Dome de Budapest (el pabellón más grande de Europa con un aforo para más de 20.000 personas).

Es la primera final a 4 de la Champions en la que habrá jugadoras navarras. Sólo antes, de forma previa al cambio de formato, en 2011 el Itxako estellés jugó y perdió la final a doble partido con el Larvik noruego. Dos partidos en los que estuvo Pena, aunque en esta ocasión a la central pamplonesa le tocará vivir la final desde la grada ya que aún no se ha recuperado de la intervención en la rodilla del pasado febrero.

Sí que podrá colaborar con su equipo en pista, si así lo ve conveniente el técnico Ole Gustav Gjekstad, Lysa Tchaptchet, pivote de Villava que a sus 20 años afronta su primera final continental como guinda a una temporada mágica y en la que ya se ha proclamado campeona de LigaREMA 1000, la Copa NM y play offs nacionales con su equipo y ha renovado por dos temporadas más.

El Vipers -vigente campeón europeo y que cuenta en sus filas con jugadoras de referencia mundial como Nora Mork (elegida mejor lateral derecho del torneo) o la meta Katrine Lunde- se verá a partir de las 18.00h con su bestia negra de esta temporada: un Metz francés que le superó en los dos partidos dela fase de grupos de esta competición, siendo el único que ha logrado algo similar esta campaña.

No obstante, en el vestuario noruego están convendidas de que a la tercera será la vencida y, dada la trascendencia del encuentro de este sábado, sabrán darle la vuelta y vencer por primera vez a las galas para pasar a la final del domingo.

Por un billete a ese decisivo choque del domingo pugnarán también este sábado, a las 15.15h, los otros dos equipos que se citan en la capital húngara. El Györi que entrena Ambros Martín es el gran favorito ante el Esbjerg danés -que afronta su primera Final a 4-, tanto por jugar en casa como por historia (cinco veces campeón europeo) y calidad de plantilla.

Pena, desde la grada y con la mente en el próximo año

Ha viajado con el Vipers Kristiansand a Budapest -ciudad que conoce bien y que fue su casa en las 7 temporada s en las que jugó con el FTC Rail Cargo, pero apoyará a sus compañeras desde la grada. La pamplonesa Nerea Pena Abaurrea, salvo sorpresa, no podrá jugar porque aún no se ha recuperado de la intervención a la que sometió el pasado febrero. “La rehabilitación sigue su curso, a su ritmo y no voy a forzar. Estoy intentando llegar sana para la siguiente temporada”, decía la pamplonesa, de 32 años, que llegó al club el pasado verano y que jugó la primera parte de la temporada pese a fuertes dolores en su articulación.

Ambros Martín, mejor técnico del torneo por quinta vez

Fue el entrenador de la única final de la Liga de Campeonas a la que ha llegado en la historia un equipo navarro. Ocurrió en mayo de 2011 y a aquel histórico Itxako -en el que estaba Nerea Pena- lo dirigía el lanzaroteño Ambros Martín Cedres, ex extremo y campeón de Europa con Portland San Antonio. Y ahora, 11 años después, el técnico canario volverá a estar peleando por un título europeo en esta Final a 4 de Budapest y, además, afrontará la cita tras ser elegido como mejor entrenador de la Liga de Campeonas por quinta vez. Martín dirige al Györi húngaro, con quien ya ganó 4 títulos continentales entre 2012 y 2018.