Anaitasuna, ante el reto de cortar su mala racha frente al Barcelona

ante el poderoso Barcelona (12:00 horas) en 60 minutos en los que los verdiblancos lo dejarán todo por lograr un reto mayúsculo, la victoria. Helvetia Anaitasuna acumula tres derrotas consecutivas, racha que buscará olvidar este sábado 23 de abril(12:00 horas) en 60 minutos en los que los verdiblancos lo dejarán todo por lograr un reto mayúsculo, la victoria.

Los navarros no viven su mejor momento después de los tres partidos consecutivos cayendo ante Benidorm, Puente Genil y Cangas. Esta mala dinámica ha sucedido a las tres victorias anteriores que catapultaron a los de Domínguez a las primeras plazas y que, ahora mismo, no tiene tan cerca.

El entrenador gallego afirmó en rueda de prensa que su equipo quedó “afectado” por la última derrota en sus tierras frente a Cangas por un gol, añadiendo que regresaron a Pamplona “dolidos”, pero sin tiempo para lamentaciones, ya que la visita del líder exigirá un extra a los suyos.

La complejidad de un partido ante los catalanes es sobradamente conocida por todos los que siguen este deporte y Anaita no deberá dar facilidades en defensa para frenar así la sangría de goles a la que acostumbran los culés si su rival da un paso atrás.

Según el técnico, los marcadores del Barcelona “son mucho más apretados que los de la pasada temporada, cuando te apabullaba”. A pesar de ello, los visitantes parten como los grandes favoritos para llevarse la victoria de la capital navarra.

Anaitasuna deberá corregir la falta de acierto en área contraria y mantener la calma para no precipitarse cuando no se vean líneas de pase o de tiro. Los locales se han visto lastrados últimamente por este tipo de aspectos, algo que no les ha permitido mantenerse en la zona noble de la tabla.