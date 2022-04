El Helvetia se lleva un palo

Quique Domínguez tenga que bajar los brazos en la recta final del encuentro, consciente de que su rival le ha superado con claridad. Y eso es lo que el sábado le ocurrió ante el Benidorm. Era una buena oportunidad para superar a un rival directo, alargar a cuatro las victorias consecutivas y mirar con ambición a las plazas europeas. Pero ayer no fue el día del Helvetia Anaitasuna . Porque hay partidos irregulares, con fases más o menos acertadas, pero no es nada habitual ver que el equipo detenga que bajar los brazos en la recta final del encuentro, consciente de que su rival le ha superado con claridad. Y eso es lo que el sábado le ocurrió ante el

Al Helvetia no le salió nada y al conjunto levantino, al revés: todo. Pérdidas en alguna salida al contragolpe sin portero rival, lanzamientos claros que no entraban, otros que el joven Rodríguez logró detener, conexiones incompletas con los pivotes, postes... Y para colmo de males, a pocos minutos del inicio, Héctor debía retirarse con una posible fractura del quinto metatarsiano de la mano derecha. Ojo. Y eso no quiere decir que el Helvetia jugase rematadamente mal. Al contrario. Defendió aceptablemente bien, robó balones y, aunque con alguna fase de excesiva precipitación, creo ocasiones en su juego ofensivo. Pero falló.

UN 55% DE ACIERTO POR UN 76%

Un par de datos dejan bien a las claras lo que acabó desequilibrando un encuentro que, a priori, se presentaba igualado. El acierto ofensivo del Helvetia no llegó al 56% (24 goles en 43 lanzamientos)mientras que el del Benidorm superó el 76%. Además, a ello hay que sumar, la aportación de las porterías, con casi un 18% de Cancio y Bar por el 31% que firmaron Rodríguez y Martín. Demasiada diferencia.

Ya de inicio al Helvetia le costó más de lo habitual encontrar portería. Los tres primeros tantos los hizo Chocarro, con dos 7 metros y una contra, y el primer gol en un ataque posicional no llegó hasta el minuto 10. Para entonces, el Benidorm ya llevaba la batuta del juego con los goles de Parker, Nikcevic y Serrano (4-8, m.11).

Pero el equipo navarro ajustó su defensa y, con un 4-1 de parcial, colocó un 10-12 con un tanto de Bonanno en una jugada un tanto embarullada. El partido, tenso, se calentaba y los jugadores del Helvetia -con roces de Meoki, Chocarro y Del Arco con rivales- quizá se descentraron un tanto pero no acabaron de culminar la remontada. Un error fatal. El Benidorm le respondió con un 1-5 de parcial y el duelo se fue al descanso con la mayor renta de los de Fernando Latorre (11-17) y con gran diferencia en el acierto ofensivo (50% local por el 74% visitante).

El partido se ponía muy cuesta arriba pero el Helvetia, que llegaba después de poner contra las cuerdas a todo un Barça en la Copa en la semana anterior, ha acostumbrado a sus seguidores a pelear hasta el último minuto. Y, por eso, los dos tantos consecutivos de Chocarro y Del Arco (13-18) alimentaron las esperanzas a una reacción aún posible, más aún con dos contras culminadas por Aitor y Gastón que sirvieron para poner el 15-19 en el minuto 38. Un segundo chispazo del Helvetia el sábado que no sirvió para encender la hoguera de la remontada.

Parker, Lignieres, Vallés y Serrano se encargaron, con la colaboración de Rodríguez en portería, de echar un nuevo jarro de agua fría con un 1-7 que apagó cualquier rescoldo de esperanza. El electrónico se iba a un 17-27 a falta de 11 minutos. Las paradas de Cancio, el ímpetu de Meoki, el acierto de Ganuza o la calidad de Izquierdo impidieron mayor diferencia. Poco más quedaba ya por hacer. El sábado no fue el día. El viernes que viene, otra oportunidad. Tocará visita a Puente Genil.

“¿Cómo es posible fallar tanto?”

Quique Domínguez, entrenador del Helvetia, no podía ocultar su enfado ayer. “Es muy difícil de explicar. ¿Cómo es posible fallar tanto? Ya desde el primer minuto hemos cometido errores. Y vernos por debajo tan pronto creo que nos ha restado confianza y nos ha hecho jugar precipitados”, reconocía, remarcando como clave el 10-12 en el minuto 23. “Estábamos teniendo una buena reacción y teníamos una buena oportunidad para llegar enganchados al descanso. Pero no ha habido manera. Y se han vuelto a ir por errores nuestros”, decía. “Estábamos con la mentalidad, la ambición, las ganas... para pelear el partido. Pero ellos también y se lo han merecido mucho más”.