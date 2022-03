Ander Torriko renueva como jugador de Helvetia Anaitasuna por una temporada más

Ander Torriko seguirá siendo jugador de durante una campaña más. seguirá siendo jugador de Helvetia Anaitasuna , al menos, hasta la temporada 2022-2023. El central y el club navarro han llegado a un acuerdo para prolongar la vinculación entre ambos

A pesar de que el joven guipuzcoano, de 25 años, continúa inmerso en una lesión de larga duración, la dirección del equipo lo considera una pieza esencial del conjunto blanquiverde.

se lesionó hace casi un año, el 27 de marzo del 2021, mientras disputaba un partido de la Liga Sacyr Asobal contra el Ángel Ximénez Puente Genil. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. El pasado mes de febrero, en el inicio de la segunda vuelta de esta temporada, iba a regresar a las pistas. Sin embargo, en diciembre tuvo que volver a los quirófanos para El jugador nacido en Zumaia, el 27 de marzo del 2021, mientras disputaba un partido de la Liga Sacyr Asobal contra el Ángel Ximénez Puente Genil. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tuvo que ser operado. El pasado mes de febrero, en el inicio de la segunda vuelta de esta temporada, iba a regresar a las pistas. Sin embargo, en diciembre tuvo que volver a los quirófanos para ser intervenido de nuevo en la Clínica San Miguel de una lesión en la plastia del mismo ligamento.

Para el director deportivo de la sección de Balonmano de la S.C.D.R. Anaitasuna, Carlos García, esta renovación es un paso adelante para estructurar la plantilla de la temporada que viene y hacerlo, además, en una posición fundamental, la de la dirección ofensiva del equipo. "Nadie puede negar que echamos mucho de menos la calidad que Ander aportaba en nuestra faceta ofensiva y ese punto de genialidad que lo convierte en un jugador sobresaliente. Por eso, hemos decidido apostar por él y seguir contando con su juego, una vez que se recupere de su lesión", ha expuesto.

También el entrenador de Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, ha incidido en que el objetivo de este acuerdo es volver a ver a Ander Torriko jugando a balonmano: "Queremos volver a verle disfrutar sobre una pista y queremos que sea aquí, en Anaita, y con nosotros". "Como todos sabemos –ha añadido-, lleva un año fuera de las canchas por la grave lesión de la rodilla y por la posterior recaída, y somos conscientes de que lleva tiempo sufriendo y recuperándose, viendo cómo pasan los meses sin poder estar en la pista, que es lo que a él le gusta".

A juicio de Domínguez, lo que se busca con esta renovación es que, cuando finalice ese "largo y duro" proceso de recuperación, "vuelva a estar en una pista y vuelva a transmitir todo lo que él transmite, que es mucha alegría en la cancha, mucho desparpajo y mucho entusiasmo". "Es un jugador que disfruta jugando y que hace disfrutar a los que lo ven. Estoy convencido de que, para la próxima temporada, ya estará con nosotros, lo que será una gran noticia para él y para todos los que estamos en Helvetia Anaitasuna. No vemos el momento de contar con Ander Torriko en plenas condiciones, con esa calidad que desprende, con esa magia que tiene y con esa sonrisa que tanto contagia", ha afirmado.

“LA MEJOR ACTITUD POSIBLE”

Para el central blanquiverde, la renovación con Helvetia Anaitasuna significa “una plena confianza por parte del club ante esta situación tan excepcional que me ha tocado vivir”. “El hecho de que quieran que siga vinculado con el equipo me genera mucha satisfacción y tranquilidad para seguir en Pamplona, que era mi idea desde que me lesioné el 27 de marzo”, ha subrayado.

Acerca de su recuperación, manifiesta que la está llevando “con la mejor actitud posible y con el mayor optimismo”. “No queda otra; no puedes estar mandándole mensajes negativos a tu cabeza, preguntándote continuamente por qué me ha pasado todo esto, por qué me ha ocurrido por segunda vez, por qué tantos meses fuera del equipo, por qué tanto tiempo sin jugar, sin estar en la dinámica, sin sentirme jugador… Solo tienes que pensar en volver y en que te vas a recuperar bien”, ha alegado.

El jugador ha precisado, no obstante, que su recaída en diciembre fue un golpe muy duro. “Pero después de esa segunda intervención –ha proseguido-, no pienso en otra cosa que en recuperarme y en que mi pierna se quede bien del todo”.

Tres meses después de su segundo paso por el quirófano, ha aclarado que la recuperación va por el buen camino: “Eso me ayuda a pensar en positivo y a darme cuenta de que queda menos tiempo para regresar con todos mis compañeros. Pero siempre teniendo presente que no hay prisa, porque la temporada terminó para mí. Si todo va como parece, en agosto podría estar ya listo para integrarme en el equipo como es debido e iniciar la pretemporada”.

Sin embargo, también ha destacado que está siendo un proceso complicado. “Llevo un año sin jugar, y eso te pasa factura. Echo de menos tener las sensaciones de un jugador, compartir los minutos de juego y las actividades de equipo con mis compañeros, pero es lo que me ha tocado. No podré valorar todo lo que me ha pasado hasta que me recupere del todo, pero no pienso más que en poder volver a estar bien, en poder correr, en poder sentirme jugador y en poder disfrutar de este deporte, que me encanta”, ha apuntado.