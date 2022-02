Anaitasuna busca la fase final de la Copa del Rey ante Valladolid

clasificación para la fase final de la Copa del Rey ante Recoletas Atlético Valladolid (20:00 horas) en un partido que los navarros encaran con tranquilidad gracias a la diferencia de seis goles obtenida en el partido de ida en el pabellón Huerta del Rey. Helvetia Anaitasuna buscará este miércoles la(20:00 horas) en un partido que los navarros encaran con tranquilidad gracias a la diferencia de seis goles obtenida en el partido de ida en el pabellón Huerta del Rey.

Tras la derrota liguera ante Bidasoa Irun, en la que el equipo de Quique Domínguez demostró su capacidad para luchar y dar guerra a los grandes, la escuadra verdiblanca encara este nuevo compromiso con ilusión.

El entrenador gallego de Anaitasuna no estará en el banquillo, ya que el club comunicó este lunes , ya que el club comunicó este lunes su positivo en covid-19 , motivo por el cual tampoco podrá dirigir a los suyos el viernes en Cuenca.

El pamplonés Pablo Galech será el encargado de suplir al pontevedrés. La temporada pasada comenzó su andadura con Domínguez en el equipo y esta será la primera ocasión que dirija al equipo él solo.

El hecho de situarse a tan solo 60 minutos de la fase final que se disputará en Antequera en marzo hace que la plantilla esté muy motivada por alcanzar este premio.

Galech cree que una de las claves del choque de mañana será “contrarrestar el alto ritmo que Valladolid siempre imprime a su juego con unos extremos muy buenos que les dan muchos goles”.

Anaitasuna no deberá mirar mucho al marcador, sino centrarse en explotar sus cualidades y buscar las cosquillas a un rival complicado que no dará su brazo a torcer al no ser una diferencia de goles imposible de remontar.

A su vez, ha avisado que se trata de un compromiso “muy complicado” a pesar de la renta de seis goles que obtuvieron en el partido de ida, asegurando que fue “muy duro” y que fueron igualados durante gran parte del mismo.

Domínguez dejó clara hace unos días su intención de llegar lo más lejos posible en una competición bonita y en la que su afición estará encantada de acompañarles a donde haga falta el próximo mes.