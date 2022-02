Nerea Pena pasa por quirófano: "Mi cuerpo no responde, lo he llevado al límite"

tendinopatía crónica que sufre hace años porque su cuerpo "no responde" después de haberlo llevado "al límite" y convivir con dolor en el "día a día", incluso lejos de las pistas de juego. La jugadora navarra de balonmano Nerea Pena ha anunciado este martes que está viajando a Suecia para ser intervenida de unaque sufre hace años porque su cuerpo "no responde" después de haberlo llevado "al límite" y convivir con dolor en el "día a día", incluso lejos de las pistas de juego.

La navarra, de 32 años, fue intervenida de una doble rotura del cruzado hace casi una década y sabe la dificultad de estos momentos. Ella misma ha confirmado en su cuenta de Twitter que ha vivido un "último año" muy "difícil". "Han pasado muchas cosas que me han afectado tanto en lo personal como en lo profesional", indicó.

Ha sido "una lucha continua" que ha "machacado" a la jugadora de balonmano. "Eso ha derivado en que a día de hoy tenga una sensación de vacío difícil de explicar. Por eso creo que mi cuerpo no responde, lo he llevado al límite y ahora me responde en forma de dolor", añadió.

"Se me han pasado muchas cosas por la cabeza, pero a día de hoy quiero darme otra oportunidad para poder volver a sentirme bien, poder volver a disfrutar de mi día a día y, ojalá, poder volver a competir. Pero lo más importante, poder volver a ser una mejor versión de mí misma", comentó la jugadora nacida en Pamplona.

"Toca hacerme un pequeño arreglo en la rodilla -en la menos mala- porque padezco de tendinopatía crónica desde hace años y en los últimos meses me impide hacer incluso mi vida diaria. He intentado el tratamiento conservador pero no ha funcionado, así que voy a ponerle solución con una pequeña intervención", desveló la jugadora del Vipers noruego.