Nerea Pena afronta “el comienzo de una nueva era”

año “muy díficil”, la pamplonesa“el comienzo de una nueva era” tras confirmar que va a tratarse en Suecia de una tendinopatía crónica que arrastra “desde hace años”. Un “dolor” que en los últimos meses le “impide hacer incluso mi vida diaria. He intentado el tratamiento conservador pero no ha funcionado así que voy a intentar ponerle solución con una pequeña intervención”. Tras un último, la pamplonesa Nerea Pena Abaurrea anunció este martes, con un profundo mensaje personal en redes sociales, que afrontatras confirmar quecrónica que arrastra “desde hace años”. Un “dolor” que en los últimos meses le “impide hacer incluso mi vida diaria. He intentado el tratamiento conservador pero no ha funcionado así que voy a intentar ponerle solución con una pequeña intervención”.

La internacional, que el pasado verano se unió al Vipers Kristiansand noruego, ha venido arrastrando molestias que le impidieron acudir al Mundial de diciembre y aportar a su club como le hubiera gustado. “No voy a mentir. El último año ha sido muy difícil para mi. Han pasado muchas cosas que me han afectado tanto en lo personal como en lo profesional. Una lucha continua que me ha machado día a día y con la cual sigo luchando hoy”, dice. “Un año muy intenso profesionalmente el cual he afrontado rota por dentro y con pocas energías. Eso ha derivado en que, a día de hoy, tenga una sensación de vacío difícil de explicar. Por eso creo que mi cuerpo no responde. Lo he llevado al límite y ahora no quiere responder sino que me responde en forma de dolor”, continúa la navarra de 32 años, reconociendo además que le ha resultado “muy difícil poder disfrutar del balonmano en ese periodo ya que ha estado asociado al dolor y a un sobre esfuerzo durante meses”.

“He intentado estar siempre, por el equipo y por mi como jugadora, pero mi versión persona se ha visto muy afectada. Se me han pasado muchas cosas por la cabeza pero, a día de hoy, quiero darme otra oportunidapara poder volver a disfrutar de mi día a día y, ojalá, poder volver a competir. Pero lo más importante: poder volver a ser una mejor versión de mi misma”.

Pena acaba su mensaje agradeciendo “a toda la gente que me rodea” y “especialmente” el apoyo del Vipers en todas sus decisiones. “No todo ha sido malo. Las malas experiencias, los malos momentos y las decepciones me hacen cada día querer más a la gente que me demuestra lo que es la amistad y el amor. De todo se aprende y este aprendizaje está siendo duro pero, a la vez, creo en el proceso para, quizás un día, calorar más lo afortunada que soy de estar donde estoy y de tener lo que y a quien tengo”, apunta.