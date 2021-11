Helvetia Anaitasuna renueva al argentino Juan Bar dos años más

renovación del guardameta argentino Juan Bar por dos temporadas más, por lo que el conjunto navarro prolonga el vínculo con uno de los jugadores importantes del equipo hasta el año 2024. Helvetia Anaitasuna ha hecho oficial ladel guardameta argentinopor dos temporadas más, por lo que el conjunto navarro prolonga el vínculo con uno de los jugadores importantes del equipo hasta el año 2024.

El internacional albiceleste llegó a Pamplona en junio de este mismo año procedente del Universidad Nacional de Luján con grandes expectativas tras la marcha del también arquero danés Patrick Bols.

Rápidamente, Bar se hizo con la meta de Anaitasuna. En los 11 partidos que han disputado los pupilos de Quique Domínguez este curso, ha registrado 94 paradas, con alrededor de un 30% de eficacia.

“Es una gran alegría poder quedarme en Anaitasuna hasta el 2024. Es un club perfecto, donde todo funciona bien y el jugador solo tiene que preocuparse por mejorar y entrenar”, ha comentado el portero de 34 años, 97 kilos y 190 centímetros de estatura.

Bar se ha convertido en un elemento fundamental dentro del buen arranque liguero del conjunto verde. Sus espectaculares paradas y su presencia sobre la pista han servido a Anaitasuna a sacar complicados partidos.

“Es también una alegría seguir en una ciudad tan linda como Pamplona, especial tanto por su fisonomía como por su gente. Y, cómo no, es una alegría asimismo que el interés del club por renovar mi contrato se haya dado tan tempranamente. Eso me da la pauta de que voy por el buen camino y me motiva a esforzarme y mejorar aún más”, ha añadido el recién renovado.

Su entrenador ha hablado sobre el último y positivo movimiento de su equipo: “Tiene un grandísimo sentido de equipo y es un jugador que, con su aportación, da cosas al equipo para que crezca. Estoy muy contento, satisfecho y feliz con esta renovación, y creo que es una gran noticia para el equipo”.

Por su parte, el director deportivo del cuadro navarro, Carlos García, ha subrayado: “Buscábamos disponer en la portería de un guardameta que nos aportara constancia y seguridad, dos aspectos que Juan Bar ha demostrado en estos primeros partidos de la temporada. Por ello, con esta renovación, aseguramos en el equipo una de nuestras piezas más importantes”.