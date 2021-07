El Helvetia Anaitasuna comienza 7 semanas de pretemporada

Lo de este lunes sólo fue una toma de contacto. Las primeras charlas y un paseo por las orillas del paseo Arga al atarceder. Un reencuentro previo a lo duro, a lo importante, a la verdadera pretemporada que arrancará hoy martes para los integrantes del Helvetia Anaitasuna.

Siete semanas de trabajo “físico, técnico, táctico, coaching y cohesión o team bulding”, como detalló el técnico Quique Domínguez, para preparar la que será, a partir del 11 de septiembre, la undécima temporada consecutiva del equipo verdiblanco en la máxima categoría del balonmano nacional.

Manteniendo la base del año pasado -las bajas han sido el meta Patrick Bols y los laterales Guillermo Fischer y Ruslan Dashko-, con la incorporación ya ayer del lateral brasileño Juan Bar y Nicolás Bonanno, el Helvetia Anaitasuna aspira a compartir de nuevo las buenas sensaciones que dejó el pasado año, sorprendiendo sobre todo en una excelente primera vuelta y acabando décimo pese a los problemas de lesiones que vivió en la segunda. o -las bajas han sido el meta Patrick Bols y los laterales Guillermo Fischer y Ruslan Dashko-, con la incorporación ya ayer del lateral brasileño Arthur Pereira y a la espera de los olímpicos argentinos, el Helvetia Anaitasuna aspira a compartir de nuevo las buenas sensaciones que dejó el pasado año, sorprendiendo sobre todo en una excelente primera vuelta y acabando décimo pese a los problemas de lesiones que vivió en la segunda.

“Hemos tenido tiempo para descansar, para desconectar, recuperar energías y estamos preparados para empezar de nuevo. Con ilusión, ganas, motivación y mucho trabajo por delante”, reconocía el entrenador gallego.

SEÑAS DE IDENTIDAD E ILUSIÓN

“Empezamos intentando recuperar las señas de identidad del equipo. Y aunque mantenemos el bloque, el equipo no va a ser el mismo. Cambia poco pero siempre hay que dar algunas pinceladas nuevas al juego aunque trataremos de dar continuidad al buen trabajo hecho el pasado año y que trataremos de aprovechar. Estamos con mucha, con muchísima ilusión, porque creo que en la segunda vuelta nos quedó la sensación de que podíamos haber hecho más si no hubieramos tenido las lesiones”, afirmó el técnico, quien confía en que los fichajes realizados van a hacer “crecer” al grupo. “Nuestro objetivo es acabar siempre lo más alto que podamos y de eso, quien nos vio el pasado año, no tendrá ninguna duda”.

Con Ander Torriko aún recuperándose de su grave lesión de rodilla y Antonio Bazán aún arrastrando molestias, Domínguez ha incluido ha siete jugadores del filial en el trabajo de pretemporada: los porteros Iñaki Martínez y Ander Martín, el pivote Martxel Agorreta, los extremos Adrián Ortiz y Mikel Redondo y los pivotes Aitor Albizu y Pedro Casas.

Previstos siete encuentros amistosos, dos en Navarra

El cuerpo técnico que dirige Quique Domínguez ha previsto siete encuentros amistosos en el diseño de las siete semanas de pretemporada. El primero tendrá lugar en Aranda de Duero el jueves 12 de agosto frente al Villa de Aranda. Ese sábado, 14, el Helvetia recibirá al Torrelavega -nuevo equipo de Asobal- en Lekunberri.

El fin de semana del 20 y 21 jugará el Torneo de Egia cruzándose el primer partido con el Bidasoa y en el segundo, con Nantes o Logroño. El jueves 26 el equipo viajará a Billère (Francia), el sábado 28 recibirá al Sinfín y el viernes 3 de septiembre visitará Huesca.

Este martes se conoce el calendario para la Liga Sacyr Asobal

El Helvetia Anaitasuna y los otros quince clubes que competirán en la XXXII Liga Sacyr Asobal 2021/2022 -con Bathco BM. Torrelavega y BM. Iberoquinoa Antequera como recién ascendidos- conocerán, hoy, los emparejamientos de las distintas jornadas.

La liga se iniciará el sábado 11 de septiembre en una edición que regresará a su formato de una liga regular de 30 jornadas y que finalizará el 28 de mayo. La Final4 de la Copa Sacyr Asobal -con los cuatro mejores de la primera vuelta-, se jugará del 18 y 19 de diciembre. Del 25 al 27 de marzo será la Final8 de la Copa del Rey.