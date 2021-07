Lysa Tchaptchet: “Jamás hubiera pensado en vivir lo que estoy viviendo deportivamente este año”

Ha cumplido muchos de sus sueños la pasada temporada. Logró su primer título con el Elche al vencer la Copa de la Reina, siendo además elegida como mejor jugadora de la final, y se estrenó en una convocatoria del equipo español absoluto. Jugó el Europeo, el Preolímpico y, ahora, suma ya dos semanas de preparación en Pas de la Casa (Andorra) como una guerrera con el objetivo de viajar a Tokio. ¿Por qué no se va a cumplir también ese sueño?

Lysa Tchaptchet, pivote de 19 años nacida en Camerún pero que ha crecido y se ha formado en Villava, los Juegos Olímpicos lo son. “¿Ir a los Juegos? Uf. No sé explicar lo que supondría para mí poder estar en una cita olímpica. Ni me lo imagino aún. Si ya estar aquí, con el equipo, preparándolos es la bomba y jugar el Europeo y el Preolímpico fue una pasada, ir a los Juegos debe ser...- reconoce con una sonrisa y la mirada iluminada-. Es que en mi familia, además, somos muy fans los Juegos desde siempre. Vemos balonmano, baloncesto, atletismo... todo. Nos encanta. Así que si llega el momento de que Carlos me dice de ir... Lo único claro es que la primera llamada va a ser a mi madre y se lo contaré entre gritos de alegría”, dice riendo. , pivote de 19 años nacida en Camerún pero que ha crecido y se ha formado en Villava, loslo son. “¿Ir a los Juegos? Uf. No sé explicar lo que supondría para mí poder estar en una cita olímpica. Ni me lo imagino aún. Si ya estar aquí, con el equipo, preparándolos es la bomba y jugar el Europeo y el Preolímpico fue una pasada, ir a los Juegos debe ser...- reconoce con una sonrisa y la mirada iluminada-. Es que en mi familia, además, somos muy fans los Juegos desde siempre. Vemos balonmano, baloncesto, atletismo... todo. Nos encanta. Así que si llega el momento de que Carlos me dice de ir... Lo único claro es que la primera llamada va a ser a mi madre y se lo contaré entre gritos de alegría”, dice riendo.

Pero lo cierto es que, como todo sueño, la plaza olímpica está muy cara. Y Tchaptchet lo sabe. Ahora mismo hay cuatro pivotes en la concentración andorrana -donde el equipo ha aprovechado para ejercitarse en altura (gimnasio y pista), pero también correr por la montaña, convivir y fortalecer la piña y hacer excursiones más lúdicas como la que mañana les llevará al Lac de Pessons.

En muy pocos días el seleccionador Carlos Viver realizará los primeros cuatro descartes antes de que el equipo nacional continúe la preparación con 18 jugadoras en Sagunto a partir del día 9. Y de ahí, sólo 14 viajarán el día 12 hacia Madrid para -tras suspenderse los duelos de preparación previstos en Japón- partir directamente el 17 a la Villa Olímpica. “Estamos cuatro buenas pivotes. Todas tenemos opciones y estamos trabajando para poder conseguir entrar en el equipo. Cada una tiene sus cualidades y puede aportar. Está todo por decidir y es una decisión muy complicada porque creo que las cuatro estamos a un nivel muy alto”, afirma, consciente de que entre Eli Cesáreo, Ainhoa Hernández , Kaba Gassama y ella están algunos de los descartes.

Cuando piensa en que estos días está inmersa en la preparación de unos Juegos Olímpicos, ¿qué le viene a la cabeza?

Si digo la verdad, ni en mis mayores sueños me lo hubiera imaginado. Prefieron no pensar demasiado en ello. Centrarme en trabajar día a día. Poder estar preparándolos aquí con la selección, con estas jugadoras, es muy heavy. Es muy emocionante. Aunque suene a tópico, ir a Tokio sería un sueño hecho realidad.

El broche perfecto a una temporada que, ya ahora, le va a costar olvidar.

Sí. Sin duda. Lo sería. A pesar de todo lo raro que hemos vivido, la temporada está saliendo redonda. Jamás hubiera pensado en que iba a vivir lo que estoy viviendo deportivamente este año. Ha sido muy intenso. Estoy súper contenta en ese aspecto. También he sabido sobrellevar la situación tan atípica que hemos sufrido todos. Y, sinceramente, creo que parte de todo ello es también culpa mis entrenadores y compañeras. Gracias a ellos he tenido esas oportunidades de oro, como la que ahora estoy teniendo.

¿Cómo ve al equipo para esa cita? Tienen un arranque en un grupo muy duro. Suecia, Francia, Brasil, Hungría y Rusia... casi nada.

La verdad es que nos ha tocado un grupo muy complicado. Pero también te digo que, de verdad, veo a nuestro equipo muy bien. Tanto en ataque como en defensa y también físicamente, que creo que este año va a resultar más importante que nunca. Son unas guerreras natas. Llevamos ya semanas preparando bien los Juegos y estamos muy ilusionadas con hacer un buen papel.

Con la temporada que llevamos por la covid, lo que está claro es que los Juegos no van a ser diferentes y distintos. ¿Cree que puede haber sorpresas?

Está claro que van a ser unos Juegos diferentes. Hay que estar preparado para todo. Es un momento en el que hay incertidumbre y hay que estar listo. Puede hacer cancelaciones, bajas de última hora, cambios, imprevistos... Ya lo hemos visto también en la temporada que ha pasado. En mi caso he intentado siempre estar muy en mi burbuja, cuidándome, del polideportivo al piso y del piso al polideportivo. Los estudios en la universidad vía online -Derecho y ADE-, ya que tenía la posibilidad, y evitar juntarme con mucha gente, tomando precauciones cuando he visto a mi familia. Aunque llega un momento en el que es inevitable porque también es importante y quieres socializar.

¿Y cómo está viviendo estas últimas semanas de preparación? En Andorra, en Pas de la Casa, entrenan a más de 2.000 metros y pernoctan casi a esa altitud también...

Pues lo cierto es que la altura se nota. Los primeros días, calentando ya sientes un poco de ahogo. Pero creo que no hay mejor sitio para entrenar y concentrarse todas juntas con un objetivo como los Juegos. Están siendo días exigentes, pero como en cualquier pretemporada. Hay que pensar que quien mejor llegue físicamente a Tokio, más opciones va a tener. Va a resultar muy intenso física y mentalmente, con tantos partidos importantes. Sinceramente creo que, tal como ha ido la temporada y lo que viene, la preparación física va a resultar clave si queremos luchar por las medallas. Es un poco raro vivir algo así a estas alturas de año, pero no hay duda de que merece la pena el esfuerzo. Y por otra parte no deja de ser un lugar precioso, se come muy bien y hay un gran ambiente en el grupo. Lo cierto es que estamos de lujo.

¿Y cómo es ser casi la más joven en un grupo como el de las ‘Guerreras’?

(Ríe) Ahora que también ha venido Paula (Arcos ), que es un día más joven que yo, ya no soy la más pequeña. De todas formas, somos las niñas sí.Y lo cierto es que se portan muy muy bien con nosotras. Hay muy buen ambiente entre todas nosotras.

Si el seleccionador decide y le avisa que debe hacer las maletas para ir a Tokio, ¿qué objeto personal no va a dejar de llevar?

Llevaría un amuleto de la suerte de mi abuelo, que también jugó al balonmano. No lo llevo siempre, lo reservo para citas concretas y muy especiales. Lo llevé a la Copa y, mira, nos dio suerte. Así que si tengo la ocasión de ir a los Juegos, lo llevaré sin duda a ver si se repite esa fortuna. Por otra parte también llevaré la tablet para ver alguna serie. También me gusta la lectura pero, en los viajes y concentraciones, llevo la tablet, el móvil y poco más.

TEST OLÍMPICO

1. ¿Cuáles son los primeros Juegos Olímpicos que recuerda?

Londres 2012. La medalla de bronce que se colgaron las ‘Guerreras’.

2. ¿Una gesta olímpica?

Serena Williams, cualquiera de sus partidos. Me parece admirable lo que hace.

3. Deportista olímpico/a que más admire...

Ella también. Serena Williams. Me gusta mucho el tenis y también me gusta identificarme con gente negra. Quieras que no, me siento más identificada con ellas.

4. Si tuviera la oportunidad, ¿con quién le gustaría encontrarse en la Villa Olímpica?

Este año es especial pero hay mucha gente, muchos deportistas, que me encantaría conocer. Nadal, por ejemplo, aunque no vaya a estar, Carolina Marín, que también se los pierde por lesión; Pau Gasol...

5. ¿Qué otro deporte le gustaría seguir o ir a ver en Tokio, al margen del balonmano?

El atletismo me gusta mucho. Antes, por ejemplo, me encantaba Usain Bolt... Pero en general me gustan todos los deportes así que creo que iría a cualquiera.

6. Del equipo español que acude a Tokio, ¿alguien a quien admire?

Desde pequeña en mi hemos admirado un montón en mi casa a Sandy Barbosa -compañera de selección y ex jugadora de Itxako-. Y, ahora, poder conocerla y convivir con ella es increíble. Es como una segunda madre para mí.

7. ¿Qué otro deporte incluiría en el programa olímpico?

Balonmano playa, por ejemplo.

8. Su momento más esperado de los Juegos...

La entrada a la Villa Olímpica, aunque este año pueda ser tan raro. Pero creo que para cualquier deportista debe ser un momento muy especial e inolvidable.

SUS DATOS

Nombre: Lysa Tchaptchet Defo.

Nacida: el 20 de diciembre de 2001 en Yaundé (Camerún). A los 5 años se instaló con su familia en Villava.

Posición y altura: pivote, 1,85 metros.

Trayectoria: tras formarse en la cantera del Beti Onak y formar parte de las selecciones inferiores de Navarra, en 2019 fichó por el Elche y ese septiembre debutó en máxima categoría. Esta pasada temporada, tras renovar hasta 2022, quedó campeona de la Copa de la Reina y fue elegida mejor jugadora de la final.

Selección absoluta: tras jugar con la júnior, debutó con el primer equipo el 28 de noviembre de 2020 en un amistoso ante Eslovaquia y jugó en el Europeo de diciembre. También disputó el Preolímpico de Llíria en marzo y dos amistosos.