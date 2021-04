Gurpea Beti Onak, con la fase de ascenso ya a tiro

Actualizada 14/04/2021 a las 06:00

Lo tienen casi en sus manos. Dependen de ellas mismas aunque aún no está hecho. Con dos partidos por disputar, cuatro puntos en juego y tres de ventaja sobre ya su único rival, Gurpea Beti Onak ya roza el segundo puesto del grupo B en la División de Honor Plata y, con él, la opción de avanzar hacia la que podría ser su tercera fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano nacional femenino.



Este próximo sábado, a eso de las 20.30 horas cuando concluya su duelo frente al Omega Peripherals Basauri en el polideportivo Hermanos Induráin, puede que las matemáticas ya certifiquen el primer gran objetivo de las de Miguel Etxeberria esta temporada: acabar entre los dos mejores la liga regular y asegurar su presencia en la segunda fase. En ella, el 8 ó 9 de mayo (primer partido en casa del clasificado segundo de grupo) y el 15 ó 16 (la vuelta, en la pista del primero de grupo) se verían las caras con uno de los dos equipos clasificados de otros grupos en una eliminatoria previa a la fase final, un “todos contra todos” que disputarán los cuatro vencedores el 28, 29 y 30 de ese próximo mes y que podría disputarse en Villava.



“NO PODEMOS DESCUIDARNOS”

Pero, por ahora, falta aún un paso. Las navarras son segundas de grupo con 42 puntos, con 3 de ventaja sobre el Aiala Zarautz -quien gana el golaverage particular entre ambos merced a su victoria por 18-24 en Villava (el Gurpea ganó en la primera vuelta por 19-20 en Zarautz)- y ya con 12 sobre el Lauko Ermuko Errotabarri.



En primer puesto, y ya con su presencia en la siguiente fase garantizada, está con 44 puntos un Grafometal La Rioja que, entrenado por el estellés Manu Etayo, ya renunció a jugar esta campaña en la Liga Guerreras Iberdrola y es uno de los favoritos al ascenso.



“Hay que sacar al menos 2 de los últimos 4 puntos en juego. Y mejor conseguirlos cuanto antes, con una victoria el sábado frente a Basauri. Además, siempre resulta más bonito que sea en casa para poder celebrarlo”, señalaba Miguel Etxeberria, entrenador del equipo femenino navarro, quien, no obstante, no se confía. “Ellas también se juegan mucho, están inmersas en la lucha por la permanencia, y vendrán a darlo todo. Son los equipos más peligrosos en estos momentos y no podemos descuidarnos”, reconoce pese a entender que Gurpea Beti Onak está en un momento dulce. “Posiblemente estamos en el mejor momento de la temporada. Veo al equipo mucho mejor que en la primera vuelta, mucho más curtido, más hecho y compacto”, añade.



Las cuentas son claras y una victoria este sábado frente al Basauri -con un máximo de 170 aficionados en las gradas- daría la segunda y última plaza del grupo a la fase de ascenso a las navarras. Pero, también, una derrota del Zarautz en su visita a Ermua garantizaría el billete al equipo villavés. “Por ahora no han perdido ningún partido en lo que va de segunda vuelta así que creo que no lo van a hacer en estos dos últimos. Por eso, tenemos que pensar sólo en ganar nosotras. Y si es este sábado, mejor para no llegar al último partido con presión, que no es buena”, añadía el técnico, quien este sábado tendrá las dudas de Olaia Luzuriaga y Marta Jaqués, aunque sí regresará a tiempo la internacional Aileen Ripa (convocada estos días con la selección júnior).

LAS OPCIONES



SI GURPEA GANA EL SÁBADO tiene ya asegurada su presencia en la lucha por el ascenso y podría incluso optar a hacerlo como primeras de grupo si cae o empate en Camargo.



SI GURPEA EMPATA EL SÁBADO certificaría su pase siempre y cuando el Zarautz -con mejor ‘golaverage’ particular- no gane en su visita a Ermua. Un empate o la derrota guipuzcoana daría ya el billete a las navarras.



SI GURPEA CAE EL SÁBADO sólo certificaría su pase si el Zarautz también pierde en Ermua. No obstante, el equipo navarro mantendría siempre sus opciones para acceder a la fase en la última jornada de liga, prevista el 24 de abril.