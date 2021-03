La 'guerrera' Lysa Tchapchet amplía su vinculación con el Elche

Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

Dejó Villava para irse a Elche hace dos años, con 17, para afrontar el reto de debutar en la máxima competición nacional. Ahora, con un subcampeonato en la Copa de la Reina, otro en la Liga Guerreras Iberdrola y su debut en el Europeo absoluto con la selección nacional española ya en su palmarés, Lysa Tchaptchet Defó ha apostado por continuar en el club ilicitano una temporada más.

“Estoy muy contenta. La verdad. Me hace mucha ilusión poder renovar. Ha sido una decisión sencilla, una negociación fácil porque las dos partes estábamos de acuerdo en seguir. Me siento feliz y muy arropada en este equipo, tanto en el plano deportivo como en los aspectos extradeportivos. Es como una segunda familia”, reconocía este lunes la pivote, nacida en Camerún pero que ya de niña se trasladó y vivió en Villava, donde comenzó su carrera deportiva.

Por ahora, y a petición propia, firma por una temporada. “He pedido yo firmar por un año. Sí. El futuro no sabemos bien cómo vendrá. Estamos viviendo una situación atípica y no tenermos claro cómo va a evolucionar”, aseguraba la pivote que, eso sí, confía en que “vaya muy bien, siga aprendiendo con las compañeras y podamos luchar por títulos”.

Su renovación se produce tras la de Joaquín Rocamora, técnico del conjunto franjiverde, quien asegura estar “muy contento” con la ampliación del acuerdo con Tchaptchet. “Es una jugadora que está empezando a ser muy importante dentro de su modelo de juego”, quien destacaba también a la web del club que “ha sido capaz de anteponer el proyecto deportivo y personal a otras circunstancias” y de la que espera “que la temporada que viene sea una jugadora determinante en su posición y la mejor pivote de la Liga Guerreras Iberdrola”.

El acuerdo con el Elche llega además para la jugadora navarra pocos días después de conocer que formará parte de las 18 guerreras que buscarán la clasificación olímpica en Llíria del 19 al 21 de marzo. “Fue una sorpresa. Sabía que Eli (Cesáreo) estaba ya recuperada y había más opciones para el pivote. Pero es una sorpresa muy grata claro. Estoy confiada al 100% de que vamos a lograr ir a los Juegos”, explicaba.

