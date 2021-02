Nikcevic regresa a Pamplona

Actualizada 26/02/2021 a las 06:00

No lleva ya ‘su’ 77 a la espalda sino el 37, pero su presencia seguro que no pasa desapercibida este sábado en el extremo izquierdo del Benidorm. A sus 40 años, 11 años después de dejar el Portland San Antonio en el que jugó dos temporadas y en la que está siendo su campaña de regreso a la Asobal tras un periplo de nueve año por el balonmano polaco y portugués, el internacional serbio Ivan Nikcevic regresará este sábado a la capital navarra. Lo hará el Benidorm para enfrentarse a Helvetia Anaitasuna en La Catedral (20.30h, Navarra Televisión).

Una pista que ya visitó el 23 de noviembre de 2011, con el Cuatro Rayas Valladolid y siendo el máximo goleador con 8 tantos (21-31), en su hasta luego a la Liga española, precisamente en la temporada del ascenso del conjunto verdiblanco a la máxima categoría.

No se olvida de su etapa en el Portland San Antonio -a las órdenes de Chechu Villaldea y compartiendo vestuario con figuras como Danjel Saric o Tomas Svensson, Lars Jorgensen, Juancho Pérez, Gedeón Guardiola, Ratko Nikolic, Carlos Ruesga, Davor Dominikovic o un joven Niko Mindegia-. “Tengo muchas ganas de volver a Pamplona. Tengo muy buenos recuerdos y grandes amigos allí a los que espero poder volver a ver”, reconocía ayer el extremo, que este pasado domingo alcanzaba su gol 1000 en la competición nacional, a la que llegó en 2005 para jugar con el Altea.

“La verdad es que me hace ilusisón volver a Pamplona. Tengo muchas ganas de regresar allí, pasear un poco y volver a ver a amigos que mantengo. De hecho, en el tiempo que estuve en Polonia y en Portugal ya estuve también para visitarles. Es una ciudad en la que siempre me siento muy bien”, añade el extremo.

Dejó el Portland San Antonio en 2010 y regresó después con el Granollers y con el Cuatro Rayas Valladolid. “Ha pasado mucho tiempo pero aún recuerdo lo feliz y lo contento que estuve por jugar en el que era uno de los mejores equipos de Europa y por la oportunidad de poder compartir vestuario con jugadores de altísimo nivel”, recuerda, aunque también le tocó sufrir, con una grave lesión de rodilla que sufrió con su selección en su primera temporada como albiazul y que le impidió jugar buena parte de la campaña. “Sí, pero el recuerdo que me quedó de todo aquello es como me trató la gente de Pamplona y del club. Todos se preocuparon por mi, me trataron muy bien, me cuidaron mucho e hicieron que mi recuperación fuesemás llevadera. Y ya el siguiente año sí pude volver a jugar y a disfrutar en la pista”, expone.

“DE MENOS A MÁS”

Nikcevic reconoce que su “sueño” era acabar su carrera en España pero, también, que no tenía previsto que llegase la oportunidad que le brindó el Benidorm para esta temporada. “Siempre tenía ganas de volver a España. Lo que no imaginaba es que iba a poder volver para jugar. Pensaba en volver con mi familia para vivir aquí. Nos instalamos en Alicante y entonces los responsables del Benidorm me hicieron una oferta para volver a jugar en Asobal. ¿Cómo iba a decir que no? Siempre había soñado en volver y poder acabar mi carrera en la liga española. Por estoy muy feliz por la situación, con el club, con la gente... Y más aún por los resultados que estamos teniendo”, apunta, desvelando su secreto para seguir al máximo nivel a los 40 años. “No hay una fórmula secreta. Si haces algo que te hace feliz, te encanta y lo vives todos los días, al final se transforma en tu vida.Te dedicas y estás con el balonmano al 100%. Y si sigues disfrutando como yo... No hay más”.

Este sábado, en Anaitasuna, el Benidorm tratará de seguir con su línea ascendente aunque, como advierte el extremo, espera un partido “muy complicado. Anaitasuna está jugando muy bien. Es un equipo con jugadores muy unidos, con un gran entrenador, y está haciendo una gran temporada. Además, en casa, están fuertes. Ya el primer partido, en casa, lo acabamos empatando a pesar de que jugamos bastante bien (25-25). A ver ahora en qué nivel estamos cada uno. Al principio de la temporada, creo que empezamos un poco inseguros pero el equipo ha ido de menos a más. Hemos ganado partidos importantes y todo el mundo está disfrutando. Vamos partido a partido y nos está yendo bien”.