Helvetia vuelve a casa mes y medio después, con el apoyo de los abonados

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

Allá queda el domingo 20 de diciembre cuando el Sinfín visitó Anaitasuna como broche de una gran primera vuelta del Helvetia Anaitasuna. Este sábado, mes y medio después de aquel duelo que acabó en empate (28-28), los de Quique Domínguez regresan a La Catedral dispuestos a demostrar el juego -dinámico, atrevido y con rasmia- que hicieron gala en muchos partidos y que les llevó a superar a rivales como Ademar (28-31), Logroño (26-34) o Granollers (38-31).

Pero de la historia, en deporte, poco se vive. Hay que confirmar el nivel partido a partido y tras la obligada visita al Palau Blaugrana del pasado sábado (40-23), el Helvetia vuelve a su verdadera liga frente a un peligroso Atlético Valladolid. Y tampoco el factor sorpresa del equipo -pese a que nunca se sabe con un mago táctico como Quique Domínguez (capaz de sacarse de la chistera un ataque 7 contra 6 frente al Barça con dos pivotes y tres centrales o plantear defensas presionantes 3-3 y 5-1 durante buena parte de un partido)- parece que tendrá ya el peso de la primera vuelta. Todos conocen como juega ya este conjunto.

Por todo eso -sin olvidar la factura física y de ritmo que tiene el equipo por su confinamiento por covid-19 en enero- el duelo de esta tarde no se presenta nada sencillo. El Atlético Valladolid, que llega además necesitado de romper la mala racha de resultados que arrastra (sólo ha sumado 3 de los últimos 12 puntos aunque, en el último, firmó un empate in extremis frente a Puerto Sagunto), no es un rival nada sencillo pese a que la estadísitca histórica dice que sólo ha ganado en una de sus cuatro visitas a Anaitasuna.

Ya lo demostró hace apenas dos meses, en la primera vuelta, cuando endosó un 32-25 en el Huerta del Rey a un Helvetia al que los de David Pisonero le tomaron muy pronto la medida, aprovechándose de los errores navarros para romper el duelo ya en los primeros 15 minutos (12-5).

Pero el Helvetia Anaitasuna ya ha demostrado esta temporada que sabe reinventarse y aprender sin perder su personalidad y filosofía de juego. Este sábado tendrá una buena ocasión para demostrarlo.

El repliegue y una buena defensa ante las acciones de Diego Camino, Miguel Martínez, Jorge Serrano o las conexiones al pivote con un viejo conocido en Anaita como Ander Ugarte deben ser la base sobre la que sustentar el partido. Y en ataque, paciencia y, sobre todo, efectividad. En los lanzamientos y en las circulaciones. Las pérdidas de balón son alimento para el juego de contragolpe pucelano que tan bien interpretan Jorge Serrano o Miguel Camino.

FRENTE AL BIDASOA, TELEVISADO

Al igual que el de esta tarde -en el que será el primer duelo de la temporada emitido por Navarra Televisión-, la visita que el Helvetia Anaitasuna realizará el próximo 20 de febrero al Bidasoa de Irún (16.00h) también se podrá ver por televisión. El duelo lo ofrecerá Etb y LaLiga Sports TV.

Te puede interesar

“Es un rival que penaliza mucho los errores”



“Tratar de reducir errores y estar bien en el repliegue defensivo”. Así de claro lo tiene Quique Domínguez, técnico del Helvetia Anaitasuna, a la hora de destacar las claves que puede tener el “complicado” encuentro de hoy frente a un Atlético Valladolid “siempre incómodo”.

“Es un equipo que te exige 60 minutos de buen juego y pocos errores, con un alto nivel de regularidad y concentración”, explicaba. “Te incomoda mucho. Trata de provocar errores siempre. Tiene una defensa con mucha anticipación, con muchas disuasiones. Y los aprovechan, con ritmo alto y mucha calidad en sus transiciones. Te penaliza mucho los errores”, apuntaba.

La mala racha del equipo pucelano “le hará aún más peligroso”, aunque Domínguez confía en que el equipo tenga “claro” cómo jugarle. “No ha pasado mucho tiempo desde el partido de la primera vuelta así que tenemos reciente el trabajo que hicimos”, dice, reconociendo que el equipo va cogiendo ritmo tras los contagios por covid aunque hay jugadores alos que “aún les falta”.

Eso sí, en lo que no hay duda es en la motivación. “Tenemos ganas de jugar en casa y de demostrar que vamos cogiendo ritmo, que va quedando atrás esa cuarentena. El equipo está con la ilusión de hacer una buena segunda vuelta, de mostrar buen juego y, ojalá, buenos resultados”.

Con el apoyo de los abonados



Los componentes del Helvetia Anaitasuna encontrarán este sábado apoyo en la grada del pabellón Anaitasuna en su duelo frente al Atlético Valladolid.

La actual normativa permite la entrada al pabellón para contemplar el partido a los algo menos de 800 abonados con los que cuenta el equipo navarro. Después de una temporada en la que la mayor parte de los encuentros se han disputado a puerta vacía, ya el último de la primera vuelta contó con público. Y este sábado volverá a ocurrir.

“Afortunadamente podemos contar con público y ojalá vengan muchos aficionados. Eso siempre es de agradecer después de muchas semanas sin poder contar con ellos. Ojalá les podamos brindar un buen partido, un buen resultado que disfruten y que sea una tarde bonita”, explicaba el entrenador Quique Domínguez, que siempre ha indicado el plus que la grada aporta al equipo.

Eso sí, todos los asistentes deberán cumplir con el protocolo sanitario previsto frente a la covid-19. Así, salvo en el caso de las personas convivientes, deberán respetarse las distancias. Todos tendrán que llevar mascarillas, no se podrán descender a la pista de juego, llevar el habitual bocadillo para la merienda-cena y las salidas de la instalación serán escalonadas por zonas.

20ª jornada de liga



Rival: Recoletas Atlético Valladolid (10º, con 19 puntos).

Pabellón y hora: Anaitasuna, 20.30h. televisado por Navarra TV y www.asobal.es.

Árbitros: Óscar Raluy López y Ángel Sabroso Ramírez.