Sergey Hernández: “¿Quién me iba a decir que a los 25 años iba a ir a un Mundial?”

Ni dos días atrapado en Estambul al no poder volar a Madrid le quitan la alegría al meta pamplonés Sergey Hernández Ferrer. Lógico. A sus 25 años (17-VI-1995), el meta del Benfica es una de las principales sorpresas de la lista de Jordi Ribera y, tras someterse en cuanto pueda regresar a Madrid a una PCR, se unirá a los Hispanos para viajar a Egipto y afrontar, ya esta misma, semana su primer Mundial absoluto (del 13 al 31 de enero).

Va a formar parte de la selección que competirá en el Mundial de Egipto. ¿Se lo acaba de creer?

Uf. Voy a un Mundial por primera vez. ¿Quién me iba a decir a mi que a los 25 años iba a poder ir a un Mundial? ¿Qué está pasando? Estoy súper contento y muy muy feliz. Lo considero un premio por todo el trabajo realizado con Anaitasuna, en los dos años de Logroño después y, ahora, en el Benfica.

¿Lo esperaba?

Ha sido una sorpresa absoluta. No sabía que iba a ir y, aunque trabajas para ello, lo veía posible pero complicado. El seleccionador sí nos comentó que igual llevaba más jugadores y siempre piensas que quizá pueda contar con un tercero portero. Pero hasta que no te lo confirman...

¿Y qué hizo al enterarse?

Llamé a mi madre (Goya Ferrer, ex atleta y entrenadora). Hablé con ella en cuanto me enteré. Pero fue justo en pleno aeropuerto saliendo de Moscú y a eso de las 2 de la mañana en España así no pudimos hablar demasiado (ríe). Luego, una vez que s ehizo ya oficial el sábado, le llamé con más calma. Está muy contenta también, claro.

Comparte portería ‘hispana’ con dos pilares como Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Reñones, ¿qué espera de este Mundial?

Voy a aprovechar la oportunidad que se me pueda dar. Mi idea es ayudar al equipo en todo lo que pueda, ya sea dentro o fuera de la pista. Vivir y disfrutar esta experiencia nueva y aprender. Ya el hecho de poder estar allí con el equipo nacional es más que suficiente para mi, auqnue luego no pueda jugar ni un minuto. Y si puede jugar, trataré de aprovecharlo al máximo y lograr que Jordi confíe más.

Dejó Logroño por Benfica, ¿qué tal se encuentra en Portugal?

Estoy muy contento. La verdad. Creo que acerté. Estoy jugando bastante y bastante bien. Benfica como club es increíble. Y sí que fue un palo caer eliminados en la EHF Cup pero, bueno, hay que seguir día a día. Hay un proyecto de gente joven y ambiciosa y hay que continuar trabajando para crecer.

Iosu Goñi: “Las sensaciones son buenas”

Bicampeón europeo y con la experiencia que le da haber disputado dos mundiales, Iosu Goñi Leoz, de 31 años (4-I-1990), aprovechaba ayer el último día libre de la selección en Guadalajara antes de ultimar la preparación y viajar el miércoles hacia Egipto con la mira ya puesta en el primer duelo frente a Brasil. El primera línea de Barañáin, jugadordel Savoie Chambéry, sabe que, aunque fijo en las últimas convocatorias, tendrá que ganarse el puesto para jugar.

¿Listo para un nuevo Mundial?

Éste va a ser el tercero. Sí. Estoy muy contento. Siempre que me llama la selección es una alegría y un orgullo para mí. Es una experiencia genial de la que espero disfrutar y aprender como las de estos últimos años. Dentro de lo que pueda, y en la faceta que más estime conveniente Jordi, mi objetivo es ayudar al máximo al equipo.

No va a ser un Mundia típico. Sin público, equipos con ausencias...

Está claro que es algo particular. Además, no sabes bien en qué nivel llegan los equipos aunque, evidentemente, sí hay favoritos. El hecho de que muchos equipos hayan tenido que parar por la covid repercute también en el nivel de forma de los jugadores y en el juego. Son detalles que pueden afectar al nivel de las selecciones. Al final todos jugamos con las mismas cartas aunque algunos pueden estar más afectados. Es algo incontrolable. Hay que adaptarse a las circunstancias según lleguen.

¿Y cómo ve al equipo?

Llegamos bastante bien. Pienso que estamos bastante en forma, al nivel de otros años. Al margen de los últimos resultados, las sensaciones que tengo son buenas. Y, desde luego, vamos al Mundial con las ambiciones más grandes.

De inicio, Brasil (este viernes 15), Polonia (17) y Túnez (19)...

Está claro, sí. Son equipos que juegan buen balonmano, equipos físicos y no resultará fácil. Pero somos conscientes de que tenemos que dar un paso al frente para tratar de pasar con todos los puntos posibles para tener mejores emparejamientos en la siguiente fase.

¿Hay algún partido marcado en ‘rojo’ en esta primera fase?

Tirando del cholismo, de ir pensado partido a partido, sí que le damos mucha importancia al partido del viernes frente a Brasil. Es el primero y ante un equipo que, aunque con menos cambios que otras selecciones, tiene un siete muy potente. Jugar con ellos cuando aún están frescos les convierte en un rival más peligroso.

