Los navarros Iosu Goñi y Sergey Hernández, convocados para el Mundial del Egipto

Actualizada 09/01/2021 a las 17:53

Los navarros Iosu Goñi y Sergey Hernández forman parte de la lista de convocados por la selección española de balonmano para afrontar el Mundial de Egipto, que arrancará la próxima semana. De este modo, Hernández, de 25 años, debutará en un gran torneo internacional con los “Hispanos”, con los que ya acumula un total de veintiún partidos.

Los dos últimos los sumó el cancerbero esta misma semana en el torneo de Moscú, que España afrontó con una selección B, plagada de jóvenes, como el propio Hernández, que están llamando con fuerza a las puertas del equipo absoluto.

Y es que pese a no figurar entre los diecisiete jugadores citados por Jordi Ribera para el doble enfrentamiento con Croacia, cuyo segundo partido previsto para este sábado en Madrid no pudo disputarse a causa del temporal de nieve y que conforman el grueso de la lista mundialista, el portero Sergey Hernández no ha dejado de trabajar en las últimas semanas.

Además del torneo de Moscú, el portero navarro disputó en la última semana del año 2020 el torneo de Catar, en el que la selección española se alzó con el triunfo tras empatar 30-30 con Túnez y derrotar a Argentina (33-31) y a la selección anfitriona (28-26).

“Aún no me lo creo. Estoy casi en shock por poder ir a un Mundial con toda la cantidad de grandes figuras del balonmano español que hay en este equipo”, señaló Hernández en declaraciones difundidas por la Federación Española.

Sergey Hernández será junto con el pivote del ABANCA Ademar de León Rubén Marchán las dos únicas novedades que presentará el conjunto español con relación al equipo que se proclamó el pasado mes de enero por segunda vez consecutiva campeón de Europa, tras derrotar por 22-20 a Croacia en Estocolmo.

El pivote ciudadrealeño, de 26 años, ha dado un salto exponencial desde su llegada el pasado curso a las filas del Ademar de León, con el que promedia casi cuatro goles por encuentro.

Una capacidad ofensiva de la que Marchán ya dio muestras el pasado 4 de noviembre en su debut con la selección española, tras firmar cinco tantos ante Hungría en Veszprem.

Sin embargo, Jordi Ribera, que concedió descanso en esta ocasión al veterano pivote Julen Aginagalde, espera que Marchán de un paso adelante en la parcela defensiva, donde quiere que el ciudadrealeño haga valer sus más de dos metros de altura y 120 kilos de peso.

“Había muchísima competencia en el puesto de pivote. Era cuestión de trabajar duro y luchar por este objetivo. Estoy muy feliz de haberlo conseguido”, indicó Marchán en declaraciones a la Federación.

Pese a viajar a Egipto con dieciocho jugadores el seleccionador español tan sólo podrá inscribir un máximo de dieciséis internacionales por partido. No obstante, Jordi Ribera podrá realizar un total de cinco cambios en la lista de inscritos a lo largo del torneo.

Un Mundial de Egipto, el primero en la historia que contará con 32 equipos, en el que los “Hispanos” se medirán en la primera fase con las selecciones de Brasil, el próximo 15 de enero, Polonia, el 17 de enero, y Túnez, el día 19 de enero.

Los tres primeros clasificados del grupo accederán a la segunda fase en la que se cruzarán con los tres primeros clasificados del grupo que conforman las selecciones de Alemania, Hungría, Uruguay y Cabo Verde.

Convocatoria del equipo español:

Porteros: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Veszprem/HUN) y Sergey Hernández (Benfica/POR)

Ext. derechos: Ferrán Solé (París Saint-Germain/FRA) y Aleix Gómez (Barça)

Lat. derechos: Jorge Maqueda (Veszprem/HUN) y Álex Dujshebaev (Kielce/POL)

Centrales: Raúl Entrerríos (Barça) y Daniel Sarmiento (Saint-Raphael/FRA)

Lat. izquierdos: Iosu Goñi (Chambery/FRA), Joan Cañellas (Pick Szeged/HUN) y Daniel Dujshebaev (Kielce/POL)

Ext. izquierdos: Ángel Fernández (Kielce/POL) y Aitor Ariño (Barça)

Pivotes: Adriá Figueras (Nantes/FRA), Gedeón Guardiola (Lemgo/GER) y Rubén Marchán (ABANCA Ademar León)

Defensor: Viran Morros (París Saint-Germain/FRA)