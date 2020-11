Nerea Pena cambia de equipo

Actualizada 12/11/2020 a las 20:45

La pamplonesa Nerea Pena Abaurrea, primera línea y subcampeona del mundo (2019) y de Europa (2014) con la selección española absoluta de balonmano, cambia de aires. Así lo ha anunciado la propia jugadora, de 30 años, en un comunicado en el que confirma que deja el Siófok KC húngaro para fichar por el Team Esbjerg danés. De hecho, podría debutar ya con su nuevo equipo, tal como confirmó el propio club en su web oficial, este próximo domingo frente al Rostov ruso en el duelo que ambos protagonizarán en el pabellón Blue Water Dokken dentro de la DELO EHF Champions League.

Pena, que tras dejar el Itxako estellés llevaba jugando 8 temporadas en Hungría -primero en el Ferencvárosi TC (al que llegó en 2012) y posteriormente, desde 2019, en el Siófok-, afronta así una nueva aventura en otro país. "Después de una situación complicada he podido finalmente solucionar mi futuro y creo que no he podido elegir mejor", afirmaba la jugadora antes de añadir: "Pero al mismo tiempo estoy muy triste de dejar la que ha sido mi segunda casa por más de 8 años. No ha sido una decisión fácil. Ojalá algún día nos volvamos a encontrarnos". El acuerdo con el conjunto danés -quien confía en que la navarra les "ayude a cumplir las ambiociones" de la entidad en la liga danesa y en la competición europea- es, por el momento, hasta el 30 de junio de 2021.