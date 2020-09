Una nueva generación de Aginagalde irrumpe con fuerza

Actualizada 29/09/2020 a las 06:00

Hija del exportero Gurutz Aginagalde -actual presidente del Bidasoa-y sobrina del pivote internacional Julen Aginagalde, la lateral Nerea Aginagalde Viguria, que cumplirá 15 años el próximo 6 de noviembre, parece dispuesta a seguir los pasos de la exitosa saga familiar, tras ser convocada por primera vez por la selección española juvenil.

“Estoy muy contento por ella. Creo que es un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo y ahora lo que tiene que hacer es disfrutar, demostrar las cosas que puede hacer y vivir esta experiencia, que a estas edades creo que es muy importante”, señaló un “orgulloso” Gurutz Aginagalde.

Un orgullo que tampoco pudo disimular su tío, el doble campeón de Europa y campeón mundial Julen Aginagalde, actual jugador del Bidasoa, quien destacó la oportunidad que supone la selección española juvenil. “Es otro paso más en su formación. Estoy muy contento por ella, porque siendo tan joven va a poder entrenar con el equipo juvenil. Ahora le toca trabajar y aprender mucho para poder seguir entrando poco a poco en este tipo de concentraciones”.

La convocatoria premia el buen trabajo y, sobre todo, la evolución de la lateral izquierdo, que ya el pasado año fue clave tanto en el triunfo de la selección infantil de Navarra en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) como en el del Uharte, su equipo, en el Campeonato de España de clubes.

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para los técnicos de la Federación Española de Balonmano, que no dudaron en citar en noviembre de 2019 a Nerea Aginagalde para formar parte del equipo español promesas.

Y este lunes , en Béjar, arrancó su andadura con la selección juvenil tras la llamada del seleccionador Pablo Perea.

“Creemos que tiene bastante potencial. Hasta ahora ha demostrado un gran nivel y creemos que por sus condiciones físicas y antropométricas puede seguir creciendo, por eso hemos apostado por ella. Tengo bastantes esperanzas”, indica el técnico.

Pero Nerea, que sobrepasa ya el metro setenta de altura, no sólo destaca por sus condiciones físicas, sino que también sobresale, como apuntó su tío Julen Aginagalde, por su “inteligencia” en el trabajo defensivo. “Defensivamente tiene muy buenos conceptos, no sólo por su físico, sino por cómo defiende. Tiene ya interiorizados conceptos que habitualmente se adquieren más tarde”, afirmó el pivote del Bidasoa Irún.

Una idea con la que coincidió su padre. “Es su mayor virtud. Defensivamente es una jugadora muy lista, roba muchísimos balones. Tiene esa inteligencia y esa visión de juego que le permite anticiparse a las acciones de las rivales”, aseguró, destacando además otra cualidad. “No se arruga, coge la responsabilidad en los momentos complicados. El año pasado, por ejemplo, en el CESA, siendo una de las más jóvenes, era la que en los momentos complicados cogía un poco la responsabilidad y eso es quizá lo que más me sorprende. En el día a día, al igual que en el juego, es bastante tranquila”, explica.

A su fortaleza defensiva, la lateral añade su facilidad para el juego uno contra uno, así como su capacidad de penetración en ataque. “Ahora mismo es más fintadora que lanzadora. Destaca por su juego uno contra uno y de penetración, pero creo que tiene potencial para explotar más su capacidad de lanzamiento”, dice Perea.

Cualidades entre las que Julen Aginagalde, por poner un pero, echa en falta “un poco más de mala leche” sobre la pista.

Eso sí, pese a su condición de nombres propios del balonmano español, ni el padre, ni el tío de la jugadora quieren interferir en la formación. “Si quiere algo, ya sabe dónde estoy, y yo encantado. Pero tampoco quiero meterme mucho, para eso ya están sus entrenadores. Es a ellos a los que tiene que hacer caso”, afirma el pivote.

“Intento mantenerme en mi papel, en este caso yo soy el padre, y ella tiene su entrenadora que es muy buena. Entonces no creo que sea nadie para decir y si alguna vez le he dicho alguna cosilla ha sido siempre desde el respeto a los entrenadores”, señaló el presidente del Bidasoa. “Me gustaría que ella hiciera lo que quisiera. Yo he tenido una vida llena de balonmano y he disfrutado mucho. Si a ella le gusta yo le voy a apoyar, pero desde luego no voy a ser un padre de esos que están presionado y haciendo lo que sea para que pueda ser profesional”, añade.