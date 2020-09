Anaitasuna, ya “preparado” para un posible inicio de liga

Actualizada 05/09/2020 a las 06:00

Aunque nadie puede asegurar aún que la próxima semana se inicie la Liga Sacyr Asobal -los dos primeros partidos se aplazaron esta semana ante la falta de un protocolo sanitario frente a la covid-19 que sigue sin llegar-, en Anaitasuna tienen ya todo “listo” por si finalmente se diera luz verde al inicio de la competición.

Un arranque que, en las mejores previsiones y mientras Asobal confirmó este viernes que “ante el retraso en la aprobación de un protocolo definitivo por el Consejo Superior de Deportes” están “ultimando” un protocolo propio que les “permita iniciar la competición”, tendría lugar para los de Quique Domínguez el próximo miércoles 9.

Ese día, en su pabellón, el Helvetia Anaitasuna tiene previsto recibir al poderoso Barça, vigente campeón ygran favorito para revalidar el título. Un duelo señalado a las 20.00h (televisado por LaLiga Sports Tv y Gol) y para el que el club navarro anunció ayer que los abonados de pago del pasado año -que se quedaron sin poder disfrutar de cinco encuentros debido a la finalización prematura de la liga- entrarán gratis. “Quereremos agradecerles de alguna forma el trato y apoyo que nos han dado, prácticamente sin reclamaciones, pese a lo ocurrido la pasada temporada. Sentimos que tenemos una deuda con ellos y por eso van a poder entrar gratis y de forma preferente. Para ellos va a haber plaza”, afirmó Miguel Ollacarizqueta, quien en un par de semanas dejará de ser presidente de Anaitasuna.

ENTRADAS “PARTIDO A PARTIDO”

En ese sentido, Javi Gracia, director deportivo, indicó que en el protocolo presentado a Salud y que está “pendiente de unos flecos mínimos”, el aforo del pabellón se reduciría “a un 30% del aforo” (800 espectadores sentados), al margen de otros aspectos como asientos asignados e identificación del público, señalítica, circulación de personas, distancias entre asistentes, etc. “Todo está preparado. Si nos dejan empezar y finalmente hay partido, en Anaitasuna hemos trabajado para que pueda realizarse con garantías”, afirmó. “En un momento de incertidumbres, de preguntas sin respuesta, de protocolos que no llegan... hemos trabajado para establecer un protocolo avalado por Salud del Gobierno de Navarra que garantice al máximo la seguridad. El riesgo cero no existe pero, al menos, por nosotros no va a quedar. Todo está listo”, reiteró Ollacarizqueta.

Para el partido frente al Barcelona -“el número uno de la temporada”- Anaitasuna ha previsto unos precios de 15€ para el público en general (los abonados del pasado año, gratis), 5€ para juveniles (13 a 17 años) y 3€ infantiles (de 6 a 12).

Además, Gracia anunció que este año no habrá abonos y que las entradas deberán adquirirse “partido a partido”. “Vamos a ver cómo va todo. Día a día Aún hay muchas incertidumbres y no va a haber abono de temporada. Si en algún momento vemos que la situación es estable, quizá para la segunda vuelta, quizá en enero sí que haya abonos para el resto”, afirmó.

LA RFEBM Y LAS PCR OBLIGATORIAS



La Federación Española (RFEBM) insistió este viernes en la obligatoriedad de hacer pruebas PCR 72 horas antes de cada partido. “No tiene sentido ni va a ser eficaz. Es algo muy complicado de cumplir ya sólo por los partidos tan seguidos que tenemos, con jugadores que no son profesionales ni están en una ‘burbuja’ y con el coste económico añadido a los clubes (puede calcularse en torno a los 2.000€ por cada uno de los 34 duelos) sin saber, además, si habrá ayudas para este tema o quién las dará”, decían desde el Helvetia.