Garralda: "Mi objetivo es dirigir a Chile en los Panamericanos de Santiago"

01/06/2020

El seleccionador de balonmano de Chile, el navarro Mateo Garralda, aseguró, que pese a haber recibido ofertas para regresar a Europa, su “objetivo” es poder dirigir al conjunto andino en los Juegos Panamericanos que se disputarán en Santiago de Chile en el año 2023.

“He tenido alguna oferta en los últimos meses, pero después de la plata en los Juegos Panamericanos de Lima se me abrió el gusanillo de los Panamericanos de 2023. Mi contrato no es hasta 2023, me queda este año y el siguiente, pero me gustaría estar aquí en 2023. Es un objetivo”, señaló Garralda en un encuentro con los medios organizado por la Federación Española de Balonmano.

Una competición en la que Garralda confía en que la selección chilena de un nuevo paso hacia adelante y se convierta, como ya ocurrió en los pasados Panamericanos de Lima, en una alternativa real al dominio de Brasil y Argentina en el balonmano sudamericano.

“A Brasil ya nos lo comimos en los Juegos Panamericanos”, recordó entre risas Garralda. “Pero con los pies en el suelo, sí somos los terceros en discordia y acercarnos a Brasil y Argentina hoy es complicado, porque ellos tienen unas Ligas, como en el caso de Brasil, profesionales, y esto en Chile a día de hoy es imposible”, explicó el técnico español.

En este sentido, Mateo Garralda aseguró que la única forma para poder seguir recortando la distancia que le separa de brasileños y argentinos pasa por aumentar el número de jugadores chilenos presentes en las ligas europeas.

“Nuestra única vía es mandar jugadores a Ligas profesionales o semiprofesionales en Europa y partir de ahí que se vayan curtiendo, porque aquí les podemos dar una base técnico-táctica, pero el nivel de la competición no se lo podemos dar y donde realmente se curte un jugador es en la competición”, señaló el seleccionador.

Una aventura europea que en su momento se atrevieron a dar figuras claves en la historia del balonmano chileno como Marco Oneto o en estos momentos los hermanos Salinas y los hermanos Feuchtmann.

“Estos jugadores se la jugaron todo por el todo por cumplir su sueño, pero hoy este tipo de jugadores apenas existen y eso es realmente un déficit grande que tenemos. Desde la Federación intentamos animarles, porque son jugadores que están preparados para jugar, como mínimo, en una División de Honor B en España, pero cuando les llegan ofertas la mayoría dan un pasito atrás de manera totalmente incomprensible”, indicó Garralda.

Un paso que sí se han atrevido a dar los internacionales Daniel Ayala o Vicente González, que como anunció el seleccionador chileno, militaran el próximo curso en la segunda categoría del balonmano español.

Dificultades que no llevarán al técnico navarro a bajar el nivel de exigencia a todos los integrantes, empezando por él mismo, de la selección chilena.

“Mi exigencia para conmigo mismo como para mis jugadores es la máxima. No valen excusas. Debemos exigirnos seguir progresando”, recalcó Garralda.

Una exigencia que tiene como objetivo lograr que el combinado chileno juegue lo mejor posible y pueda pelear por el oro en todos los campeonatos que se disputen en América.

“Mi objetivo como entrenador es crear, hacer jugar bien al equipo que dirija y luego dependiendo de donde esté me marcará unas metas, que nunca van a ser bajas o pequeños. Yo como Chile buscó el oro en cualquier competición americana y como Chile busco mejorar en cada competición internacional el resultado logrado en la anterior”, concluyó Garralda.