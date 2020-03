El Ademar presentará un ERTE para cuerpo técnico, plantilla y empleados

Actualizada 19/03/2020 a las 17:49

El Abanca Ademar de León está preparando la documentación para la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida para contrarrestar el parón de las competiciones, Liga Sacyr ASOBAL y Copa EHF, a causa de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, según ha confirmado el presidente del club leonés, Cayetano Franco.



La medida, que será presentada ante la autoridad laboral, afectará a la totalidad del club, cuerpo técnico, plantilla y personal administrativo, con la única excepción de los tres jugadores que se encuentran de baja deportiva, los lesionados David Fernández e Ivan Mosic, junto con Gonzalo Pérez Arce a causa de un problema médico.



En total, serán en torno a treinta personas del conjunto ademarista las que se verán afectadas por el ERTE que se prorrogará, según Franco, "hasta que pueda normalizarse la situación, se pueda acceder a entrenar a los pabellones y, si fuera posible, se lleguen a reanudar las competiciones".



De todas formas, el vicepresidente segundo de la Liga Sacyr ASOBAL ha mostrado su convencimiento de que la situación de crisis sanitaria originada por el coronavirus Covid-19 "puede ir para largo" por lo que está afectando a la totalidad de clubes que, "ya están preparando medidas similares, obligados por las circunstancias".



En este sentido, desde su punto de vista, si la competición no pudiera reanudarse "en torno a mediados de abril, sería imposible poder concluir la temporada al quedar por delante once jornadas", a lo que habría que añadir las competiciones europeas, en las que al Ademar aún le quedan por disputar dos encuentros en la fase de grupos de la Copa EHF.



En la reunión de la comisión delegada de ASOBAL celebrada el pasado martes se consultó a todos los clubes implicados sobre su postura acerca de reanudar la competición y también de poder ampliar los contratos con sus jugadores más allá del 31 de mayo -fecha tope para la gran mayoría-.



"Esto requeriría de un acuerdo entre todas las partes, Federación, Liga, EHF y jugadores para que se pudieran prorrogar los contratos al menos un mes más, algo que sería muy complicado para todos, también en el apartado económico ya que supondría un gasto no contemplado en los presupuestos para esta temporada", concluyó.

