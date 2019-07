Zupo Equísoain: “Tenía distintas ofertas pero surgió Emiratos y me convenció”

31/07/2019 a las 06:00

‘Zupo’ Equísoain tenía claro que no iba a seguir en Benidorm al término de la segunda temporada al frente del equipo levantino de la Liga Asobal. Una decisión que hizo pública en abril, antes de terminar la temporada y mantenerle un año más en la máxima categoría. Lo que no sabía el ex técnico del San Antonio, que ya estuvo al frente de la selección absoluta italiana y la júnior de Catar, era que su futuro se iba a encontrar en Emiratos Árabes Unidos.



Desde el pa

Selección DN+