La internacional navarra Naiara Egozkue anuncia su retirada

Actualizada 23/05/2019 a las 16:47

La internacional española Naiara Egozkue, medalla de plata en el Europeo de Croacia y Hungría en 2014, anunció este jueves su retirada del balonmano profesional, después de "15 años de entrenamientos, partidos y competiciones, de viajes y horas de bus, de lágrimas de alegría y de tristeza".

Arropada por compañeras, directivos y entrenadores del Atlético Guardés, la navarra, de 35 años, reconoció que su cuerpo lleva "un tiempo" pidiéndole "un descanso" después de una exitosa carrera en España, donde defendió las camisetas de Itxako, Zuazo y Atlético Guardés, y Alemania, donde militó dos años en el Bayer 04 Leverkusen.

"Creo que al final los deportistas nos damos cuenta de que debemos valorar más otras cosas. Las experiencias compartidas, las celebraciones en equipo, las frustraciones superadas en grupo, los raticos en los viajes, las amistades, el cariño de la gente...", señaló.

Egozkue saboreó la gloria deportiva en el desaparecido Itxako, con el que logró cuatro Ligas, tres Copas de la Reina, tres Supercopas, una Copa EHF y un subcampeonato en la Champions League.

"Me gustaría empezar dándole las gracias a mi hermano porque él fue quien me propuso empezar a jugar cuando tenía 10 años y a quien he admirado desde entonces", reveló la internacional, quien disputará este fin de semana, contra el Elche Mustang, su último encuentro como profesional.

Etiquetas Naiara Egozkue

