El Anaitasuna cae en el Palau Blaugrana tras plantar cara al Barça Lassa

Actualizada 18/04/2019 a las 23:22

El Helvetia Anaitasuna cayó este jueves en el Palau Blaugrana tras plantar cara al Barça Lassa, ya campeón de la liga Asobal, por 35-26.



Fue un choque en el que el equipo navarro supo aguantar bien a los azulgrana casi toda la primera mitad, pero en la segunda se vió superado por el potencial azulgrana.



El técnico Iñaki Aniz no pudo contar con su máximo goleador, el brasileño Raúl Nantes con golpe en la rodilla ni con el lateral zurdo, también brasileño Gabriel Ceretto con un proceso febril.



Los dos equipos salieron con un juego rápido y sin concesiones al rival, pero la buena actuación del meta azulgrana Gonzalo Pérez (10 paradas en la primera mitad) y del meta danés Nicolai Bols (7). Además, la buena dirección del central serbio del conjunto navarro Mladen Krsmancic permitió a su equipo responder bien a los contragolpes azulgrana.



Esto no permitió al Barça jugar cómodo y sus ventajas no pasaron de tres tantos. En el minuto 26 el marcador señalaba un apretado 12-10 y solo en los cuatro minutos finales los de Xavi Pascual, con un 4-1 lograron abrir brecha al descanso (16-11).



El meta danés Kevin Móller relevaba a Gonzalo Pérez de Vargas tras el descanso; y comenzaba su recital con cinco paradas en los siete primeros minutos, haciendo inútil el esfuerzo del excelente lateral zurdo mallorquín, ex azulgrana, de los visitantes, Pere Vaquer y Dika Mem se mostraba imparable ante Bols.



Con 22-14 (m.38) Aniz paraba el partido y relevaba a Bols por el venezolano Edu Salazar en la portería y ordenaba juego más estático y cierre defensivo. Y la jugada le salió bien porque con 24-15 (m.41) sus hombres reaccionaron y lograban un 0-4 (24-19 m.45).



Pascual paraba el partido, para serenar el juego de su equipo, pero Miguel Goñi apretaba más el marcador (24-20, m.47) y Kevin Möller (8 paradas en esta segunda mitad) evitaba que la diferencia se acortase más. La reacción catalana no se hizo esperar con un 4-0 (28-20, m.50).

El esfuerzo realizado por los navarros les pasaba factura y Aniz pedía tiempo (29-21, m.52) para cortar la racha local. Ilic devolvía la máxima ventaja barcelonista (30-21, m.53), pero el veterano Goñi lideraba una nueva reacción visitante (31-25, m.56), pero los azulgrana no bajaron el ritmo y lograba la máxima ventaja (35-25, m.30), y un tanto de Xabier Etxeberria cerraba el partido (35-26).

FICHA TÉCNICA



35 - Barça Lassa (16+19): Gonzalo Pérez de Vargas (Möller, m.30 a 60); Víctor Tomas (4), Dika Mem (6), Raúl Entrerríos (4), Sorhaindo (1), Thiagus Petrus (2), Alex Pascual (0), -siete inicial-. Andersson (2), Ilic (1), Áleix Gómez (6,3p), Fábregas (2), Syprzak (1), Palmarsson (1), Duarte (3) y Dolenec (2).

26 - Helvetia Anaitasuna (11+15): Bols (Salazar, m.39 a 60); Etcheberria (1), Vaquer (4,1p), Bazan (1), Méndez (0) Mikel Aguirrezabalaga (2), Chocarro (2) -siete inicial- Krsmancic (5), Albert Pujol (0), Miguel Goñi (3), Ander Izquierdo (1p) Ander Ugarte (2), Meoki (3) y Álvaro Gastón (2).

Parciales: 2-1, 4-2, 7-3, 9-7, 12-9, 16-11 (descanso), 20-14, 23-15, 24-19, 27-20, 31-24 y 35-26 (final).

Árbitros: Pascual Sánchez (Com. Catalán) y Luque Cabrejas (Com Catalán).

Exclusiones: A Duarte (m.24 y 35) y Petrus (m.28) por el Barça y a Ugarte (m.20) y Krsmancic (m.49) por el Anaitasuna.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga Asobal disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante unos 1.200 espectadores.

La plantilla azulgrana ofreció el título de la Copa del Rey, lograda en Alicante hace dos semanas, a la afición.

