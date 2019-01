España, obligada a ganar para no complicarse el camino a los Juegos

Actualizada 25/01/2019 a las 15:57

La selección española de balonmano tratará de dar este sábado (17:30 horas) un nuevo paso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio con un triunfo sobre Egipto, que aseguraría a los "Hispanos" la clasificación para los torneos preolímpicos.



Es el objetivo mínimo con el que arrancó el Mundial de Alemania y Dinamarca un conjunto español que llega muy mermado por las lesiones al decisivo encuentro con el equipo norteafricano.



De hecho, el técnico Jordi Ribera tan sólo podrá contar, tras decidir no incorporar a ningún nuevo jugador, con quince balonmanistas, tras las bajas confirmadas del central Dani Sarmiento y el lateral Dani Dujshebaev.



Las ausencias de Sarmiento, que aquejado de una rotura de fibras deberá permanecer más de tres semanas de baja, y de Dujshebaev, que con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha se perderá previsiblemente lo que resta de temporada, condicionarán las alternativas del equipo español.



Especialmente en ataque, donde si Joan Cañellas asume, como parece más probable, la dirección del equipo junto con Raúl Entrerríos, el navarro Iosu Goñi quedaría como único lateral izquierdo.



Esta circunstancia obligará al conjunto español a demostrar uno de sus puntos fuertes, como siempre destaca el seleccionador Jordi Ribera, la polivalencia de los jugadores de primera línea, capaces de actuar con fiabilidad tanto varias posiciones.



No es raro, de hecho, ver a jugadores como el lateral derecho Alex Dujshebaev actuar de central con su equipo el Kielce polaco o al propio Goñi alternar la posición de lateral y central en el Pays D'Aix francés, tal y como también ocurre con Joan Cañellas.



Pero por encima de bajas o tácticas, el partido con Egipto será una cuestión de orgullo y carácter para un equipo español, que no está dispuesto a quedarse otra vez fuera de los Juegos Olímpicos.



Dolidos todavía por su ausencia en Río, los jugadores españoles se han fijado como objetivo fundamental la clasificación para Tokio 2020, conscientes muchos de ellos de que por edad serán sus últimos Juegos.



Para ello, los "Hispanos" no podrán fallar mañana en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) ante una selección egipcia, que bajo la dirección del español David Davis no sólo logró empatar (30-30) con Hungría, sino que también puso en numerosos aprietos (24-27) a toda una potencia como Suecia.



Liderado por el incombustible Ahmed Elahmar, el conjunto egipcio cuenta con peligrosos lanzadores como Ali Zeinelabedin o Yahia Omar, sin olvidar, cómo no, al jugador del Montpellier Mohamed Shebib, un pivote no muy grande pero tremendamente efectivo en la línea de seis metros.

Estos argumentos ofensivos obligarán a España a mostrar su mejor versión en defensa si quiere sellar su clasificación para los torneos preolímpicos.

No obstante, la derrota no supondría el final de la carrera olímpica para los "Hispanos", que todavía podrían lograr el billete para Tokio de manera directa, si logran ganar el Europeo de 2020, o través de los preolímpicos para los que se repartirá dos nuevas plazas en el Campeonato de Europa que se celebrará el próximo año en Austria, Noruega y Austria.

España

------

.3. Eduardo Gurbindo Lat. derecho

.6. Ángel Fernández Ext. izquierdo

.9. Raúl Entrerríos Central

10. Alex Dujshebaev Lat. derecho

13. Julen Aginagalde Pivote

21. Joan Cañellas Central/Lateral

24. Viran Morros Defensor

28. Aleix Gómez Ext. derecho

29. Aitor Ariño Ext. izquierdo

30. Gedeón Guardiola Pivote

31. Iosu Goñi Lat. izquierdo

33. Gonzalo Pérez de Vargas Portero

44. Rodrigo Corrales Portero

49. Ferrán Solé Ext. derecho

55. Adrià Figueras Pivote

Entrenador: Jordi Ribera

Egipto

------

.5. Yahia Omar Lat. derecho

.9. Eslam Eissa Central

17. Ahmed Khairy Central

22. Omar Hagag Lat. izquierdo

24. Ibrahim Elmasry Pivote

25. Wisam Nawar Pivote

28. Abdelrahman Abdou Lat. izquierdo

31. Omar Elwakil Ext. izquierdo

39. Yehia Elderaa Lat. izquierdo

66. Ahmed Elahmar Lat. derecho

88. Karim Hendawy Portero

89. Mohamed Shebib Pivote

90. Ali Zeinelabedin Lat. izquierdo

91. Mohammad Sanad Ext. derecho

92. Karim Abdelrahim Ext. izquierdo

96. Mohamed Eltayar Portero

Entrenador: David Davis



