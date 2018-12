El Helvetia Anaitasuna, a por el mejor broche

Actualizada 12/12/2018 a las 07:32

Tras un arranque liguero irregular, lastrado por los cambios en el equipo respecto a la pasada temporada y un calendario poco favorable en sus primeras jornadas, el Helvetia Anaitasuna ha encontrado su camino. Los últimos resultados -con 10 puntos sumados de los últimos 14 en juego y sólo una derrota, más que digna, ante el Barcelona- le han dado la confianza que necesitaba y los de Iñaki Ániz pueden cerrar hoy la primera vuelta con nota. Pero, para ello, tendrán que superar un difícil examen esta noche en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Una pista en la que nunca han ganado hasta el momento, registrando un empate y seis derrotas en los siete enfrentamientos previos.



Unas estadísticas que, según se suele decir, están para romperse. Y con esa idea viajan hoy a Logroño los componentes del conjunto navarro a este último partido liguero del 2018.

Un último esfuerzo para dar la sorpresa ante uno de los grandes de la Liga. Y es que , pese a su situación en la tabla y tras haber encajado algunas derrotas inesperadas en esta liga de igualdad y sorpresas, el equipo riojano, por calidad de plantilla y nivel de juego, sigue siendo uno de los equipos llamados a estar en la parte más alta de la clasificación.



De hecho, en su pabellón, los de Miguel Ángel Velasco-que ya derrotaron en pretemporada a los navarros 31-25 en Autol y que siguen vivos en la Copa EHF teniendo que verse las caras en la próxima ronda con el Füchse Berlín- mantienen clara su fortaleza, habiendo cedido sólo tres puntos (empate ante Bidasoa y derrota con el Atlético de Valladolid). Además -apoyados en la efectividad de extremos como Ilic, de pivotes como Kusan, Moreira o Del Arco y laterales como Scott y Garciandía- son el segundo equipo más goleador de la Liga con 413 goles en 14 partidos, sólo superado por los 555 del Barça.



“Seguir en la dinámica”

Será un encuentro, además, en el que se verán las caras ex compañeros de vestuario ya que, en el cuadro riojano, militan esta temporada el meta pamplonés Sergey Hernández -que ha asumido mayor protagonismo tras la retirada de Gurutz Aginagalde- o el central guipuzcoano Erik Balenciaga.



Iñaki Ániz, entrenador del Helvetia Anaitasuna, lo tiene muy claro: es el último partido de Liga por este año y hay que gastar todas las fuerzas. “Apenas quedan unas horas para que esta primera vuelta acabe. Tenemos una oportunidad y hay que intentar ir a por ella. Sería importante seguir en la dinámica de los últimos partidos. Por los resultados, por el ánimo del equipo, por la conexión con la grada... A ver si lo logramos. Vamos con esa idea”, apuntaba, reconociendo que el equipo está en un “momento álgido de ánimo” aunque no oculta el potencial del rival. “Normalmente es un equipo de los cuatro primeros de la Liga y que llega de ganar el pasado sábado al Bidasoa, que no había perdido en casa. Con eso está dicho todo -afirmaba-. Ellos tienen bastante cosas. Contragolpe, un juego extraordinario con el pivote, una buena primera línea, defensa con alternativas... Es un conjunto potente en todas las fases de juego”.

15ª jornada

Rival: BM Logroño La Rioja, 6º (16 puntos).

Día y hora: hoy, 20.45h.

Pabellón: Palacio de Deportes de La Rioja.

Árbitros: Sebastián Fernández Molina y Alberto Murillo Castro.

Selección DN+